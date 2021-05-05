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雞頭開300萬天價！「奶比臉大」女網紅下海只賺20萬　翻臉怒告性侵

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲李姓雞頭開出300萬元天價誘騙女網紅下海，不料實際到手卻僅有20多萬元。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

援交界小有名氣的雞頭李庠岑（26歲）前年透過好友聯繫上一名擁有傲人身材、「奶比臉大」的女網紅，並開出300萬元天價媒介援交；豈料女網紅連接3場、分別與2名富商雲雨後，卻只拿到20多萬，氣得她提出告訴。台北地檢署偵結後，分別依詐欺、猥褻、媒介性交易等罪嫌將李男與另名潘姓女雞頭起訴。

警方調查，年紀輕輕的李男前科累累，在援交界小有名氣，還曾設局仙人跳勒索富商而遭判刑，不料此次李男又再度涉案。據了解，該名女網紅身材相當火辣，擁有傲人豪乳，堪稱「奶比臉大」；2019年2名富商看上該女，透過管道向李庠岑洽詢；李隨後也透過友人私訊IG聯繫女網紅，並相約到高檔餐廳洽談細節。

雙方一見面後，李隨即誇下海口，聲稱能讓她在5天內豪賺300萬元入袋，且引薦的嫖客都是富商，絕不會讓她吃虧；女網紅幾經思索後不敵誘惑，決定下海援交，還在餐廳廁所中掀衣露乳，讓李男驗明正身，確認都是真材實料、沒有隆乳。

李男驗明後數日，女網紅即依照潘姓女雞頭指示入住高級酒店、汽車旅館，分別與2名富商雲雨3次，李男隨後共收到78萬元款項，並與潘女分別拿走33萬、15萬佣金，扣除房間費用後，女網紅實際到手僅有20多萬元，與原先說好的300萬落差相當大，女網紅不甘受騙，當場翻臉控告李、潘2人詐欺，另控李男在餐廳廁所對她襲胸猥褻、還以「試車」名義性侵她得逞，同時在事情鬧大後，李還揚言要將她賣淫一事抖出，因此女網紅還追加控告李恐嚇。

李男到案後僅坦承有仲介女網紅賣淫，但並無猥褻、性侵，也無恐嚇一事；但檢方調查，發現女網紅內衣上確實採集到李男DNA，且勘驗2人對話紀錄，李也確實承諾過要給予300萬元，李明知性交易價碼不可能到如此之高，卻還是捏造天價誘騙女網紅下海，因此遭認定涉犯媒介性交易、詐欺等罪，與潘女2人同遭起訴；另針對恐嚇一事，李男雖然否認，但檢方認為李確實掌握相關事證細節，確實很有可能為了脫罪而出言恐嚇，因此偵結後一併起訴。

另一方面，女網紅控告李庠岑試車性侵一案，因僅有女網紅單方面指控，檢警深入調查後並未發現其他事證，因此最終認定罪證不足，予以李男不起訴處分。

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