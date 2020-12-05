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傳與陳時中有心結　我們很晚還要講電話　蘇貞昌：有革命感情

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▲有外界傳言行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中有心結。蘇貞昌笑答，我們不但沒有心結，而且我們有革命感情，才能這次跨部會的工作做得這麼好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲有外界傳言行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中有心結。蘇貞昌笑答，我們不但沒有心結，而且我們有革命感情，才能這次跨部會的工作做得這麼好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今（5）日前往雲林縣視察國家級高齡醫學暨健康研究中心及臺大雲林分院虎尾院區二期工程預定地，針對有傳言行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中有心結說法，令行政院長蘇貞昌一陣發笑。蘇貞昌笑答，我們不但沒有心結，而且我們有革命感情，才能這次跨部會的工作做得這麼好。

行政院長蘇貞昌表示，我們在蔡總統領導下，臺灣舉國一致、上下同心，中央、地方合力，我們才能把防疫做到世界第一。不但這樣，我們的三倍券也已經超過兩千三百萬人領取，對於振興經濟非常有效。蔡總統領導國家，行政團隊貫徹做事，希望全國一致，能夠在亂世中，臺灣是福地，大家珍惜。

針對連勝文昨天發文「為什麼乾脆不買中國的疫苗？」行政院長蘇貞昌表示，中國很多訊息並不確實，也沒有公開透明，而疫苗是關係國人的健康，我們必須非常慎重，我們都有循一定的管道，而且已經有確切的數字，也有相當的把握，總是以保護國人健康第一。

最後有媒體發問，有外界有在傳，其與衛福部長陳時中有心結，令行政院長蘇貞昌一陣發笑。蘇貞昌笑答，大家知道，陳時中部長這次防疫非常辛苦，做得非常好，不只是衛福部長這樣，我們整個行政團隊、每一個部會首長也都非常辛苦。

蘇貞昌接著說，我們經常一天要碰頭好幾次，甚至晚上很晚還要講電話。我們不但沒有心結，而且我們有革命感情，才能這次跨部會的工作做得這麼好，也請大家多多指教，但不必有心人刻意中傷。

▲有外界傳言行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中有心結。蘇貞昌笑答，我們不但沒有心結，而且我們有革命感情，才能這次跨部會的工作做得這麼好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲國家級高齡醫學暨健康研究中心及臺大雲林分院虎尾院區二期工程預定地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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