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社會 社會焦點 保障人權

美豔雞頭「心靈雞湯」徵陪睡！月入百萬改變現況　OL斜槓下海

記者黃宥寧／綜合報導

台美刑警跨國合作破獲台灣赴美賣淫集團，逮捕31歲林姓女雞頭，還發現有50位賣淫小模名單。據悉，長相甜美林姓女雞頭是從台中酒店起家逐步進階成跨國女淫媒。他們甚至明目張膽在臉書刊登伴遊相關訊息，更以勵志雞湯文如「一半始於努力 ，一半源自選擇，能看到金錢所鋪陳的極致舒適與美好..」來吸引人才，甚至也有OL斜槓下海。

▲美國在台協會與台灣國際刑警科幹員共同破獲台灣小模赴美賣淫集團。（圖／記者張君豪攝）

▲美國在台協會與台灣國際刑警科幹員共同破獲台灣小模赴美賣淫集團。（圖／記者張君豪攝）

日前1名台灣籍年輕女子因為入境美國時，被發現進出頻繁，遭美方邊境管理局攔查後，女子因人生地不熟，只好坦承與同行者都是賣淫，美方隨即透過AIT通報台灣，透過跨海視訊會議，研擬偵辦這個跨國集團，美方清查相關可疑的出入境名單，台灣檢警則在2月初發動搜索，直搗主嫌林女等人住居所。

目前得知他們的操作手法，當中一種是從臉書直接創立粉絲專頁，名稱更直接取「台北酒店經紀人Top飯局伴遊夜店酒吧」更在自介欄寫上他們是「全方位工作理財顧問，在這裡您的責任是把錢賺進口袋裡。」甚至稱「我們的責任是展現專業及經驗，讓您安全、迅速、心無旁騖的完成眼下的目標。」

▼賣淫集團架設粉絲專頁，更PO出一篇又一篇的心靈雞湯文。（圖／翻攝臉書）

▲赴美賣淫集團於臉書刊登的廣告文，充滿許多正向心靈雞湯文，（圖／記者黃宥寧翻攝）

點進粉絲專頁，可以看見他們一篇又一篇心靈雞湯文，甚至表示他們經營「將近8年的紮根，成就了上千位有能力隨心所欲掌控自己生活的人，他們大多見過你沒有見過的事情，看過你沒有看過的世界，擁有你不曾擁有的格局，而你想改變現況，不論生活品質、夢想規劃，只差一步」

這樣的「徵才廣告」確實也為該集團帶來許多不一樣的女生，警方翻開林女的花名冊更驚見許多身材、面容姣好，甚至擁有小模身段的正妹，職業包括上班族、直播主等。

▲遭警方逮捕的掛國賣淫林姓女主嫌遭檢察官裁定15萬元交保候傳，神情疲憊的她拉下口罩遭民眾目擊。（圖／ETtoday資料照）

▲遭警方逮捕的掛國賣淫林姓女主嫌遭檢察官裁定15萬元交保候傳，神情疲憊的她拉下口罩遭民眾目擊。（圖／ETtoday資料照）

檢察官日前訊後依妨害風化等罪嫌，已經諭令林女等3名集團成員各以8萬到15萬元不等交保，但大膽的他們似乎相當不擔心會再次遭抓，仍持續「徵才中」，並清楚告知想應徵的女孩子「有風險也是我們，妳們不必擔心」仍可前往面試，而林女的臉書已改名關版。

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