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莿桐鄉農會照顧創新意　40位爺奶成「不老玩童」

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▲綠色照顧課程中用蒜頭造型製成蒜盤，用簡單加減法活化長老腦力，烏龍蕉、葉佈置聖誕樹。（圖／記者蔡佩旻攝）▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲使用莿桐米縫製成鬥沙包，阿嬤們念著口訣邊拋玩米沙包。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農村人力日趨老化，莿桐鄉農會4年前自發計畫執行長者照顧，使用當地農特產與農村文化安排DIY手工藝或烹飪等課程，今年接軌農委會長期照顧2.0政策「綠色照顧」，運用農會人員及家政志工，結合在地特色食材、文化傳承及綠色景觀療育，讓莿桐的獨居獨食爺奶們，每周來綠照站三次，過著快樂的老後人生。

2020年是農委會的綠色照顧元年，全台有31家農漁會綠色照顧示範站，莿桐鄉農會今（7）日舉辦成果展，一年的精彩課程，以在地元素為發想，以創意活動讓長者感興趣，從自助互助共助中，被照顧的爺奶們慢慢的發揮互相照顧的精神。課程中置入長者們熟悉的懷舊飲食、由長者們輪流當老師等，讓他們找回存在價值與自信。

▲綠色照顧課程中用蒜頭造型製成蒜盤，用簡單加減法活化長老腦力，烏龍蕉、葉佈置聖誕樹。（圖／記者蔡佩旻攝）▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

綠色照顧課程中用蒜頭造型製成蒜盤，用簡單加減法活化長老腦力，烏龍蕉、葉佈置聖誕樹。（圖／記者蔡佩旻攝）

農委會輔導處處長陳俊言表示，農村高齡化，許多老人家子女都在外地工作，家裡剩下高齡老人家，我們希望他們多出來走動，利用農會舒適的場域舒適參與活動，莿桐鄉農會用許多人力來照顧長者，安排許多活動，包括編織、縫紉童玩，讓大家憶起早年有趣的遊戲，利用活動的過程動手、動腦，讓老人家有益腦部活動，對他們身心健康都有幫助。

▲綠色照顧課程中用蒜頭造型製成蒜盤，用簡單加減法活化長老腦力，烏龍蕉、葉佈置聖誕樹。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農委會輔導處處長陳俊言現場成為莿桐鄉農會總幹事張鈺萱理髮課程的模特兒。（圖／記者蔡佩旻攝）

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，莿桐鄉農會的「543綠色照顧站」是以在地的元素來發想，用各種創意來讓大家感興趣，稻稈編織青蛙、香蕉葉編織戒指、米縫製沙包、烏龍蕉、葉佈置聖誕樹等，在手編藝術讓長者動腦、動手讓長者遠離失智，在地元素的豐富讓長者們在此度過不老人生。

▲綠色照顧課程中用蒜頭造型製成蒜盤，用簡單加減法活化長老腦力，烏龍蕉、葉佈置聖誕樹。（圖／記者蔡佩旻攝）▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲高齡91歲的阿嬤靦腆秀出學習編織的香蕉葉戒指 。（圖／記者蔡佩旻攝）

張鈺萱指出，目前「543綠色照顧站」有40名長者，經費來自行政院農委會一年度100萬，但設計課程上材料費用等部分不足款項，均由農會提播配合款支應，參與的長者是完全免費，課程協助人員都是農會志工，獨居、獨食的長者孩子都在外地，甚至不舒服更由志工們幫忙接送至醫院就診，農會是大家的好厝邊。

▲綠色照顧課程中用蒜頭造型製成蒜盤，用簡單加減法活化長老腦力，烏龍蕉、葉佈置聖誕樹。（圖／記者蔡佩旻攝）▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲長者們利用花生殼串成「好事會發生」門簾與蒜頭膜製成的扇子佈置讓照顧站更添生氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲綠色照顧課程中用蒜頭造型製成蒜盤，用簡單加減法活化長老腦力，烏龍蕉、葉佈置聖誕樹。（圖／記者蔡佩旻攝）▲▼ 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲桌上陀螺可以訓練長者專注力與手腕運動，阿嬤們聚精會神看著桌上的陀螺。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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