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社會 社會焦點 保障人權

美豔雞頭認「密室選妃」！小模分級造冊派送美加　陪睡64拆帳

▲遭警方逮捕的掛國賣淫林姓女主嫌遭檢察官裁定15萬元交保候傳，神情疲憊的她拉下口罩遭民眾目擊。（圖／ETtoday資料照）

▲涉嫌跨國媒介色情的林姓女子坦承親自面試應徵女子並依外型分級造冊。（圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松／台北報導

台美聯手偵破跨國賣淫集團，日前逮捕在台主嫌林姓女子，林女接受偵訊時，坦承負責在台灣透過同夥上網招募女子，經她面試分級後，交給久居美國的男友安排住宿，獲選的小姐們從2018年起，分批自費買機票、辦簽證前往美、加地區，與華裔男客性交易，最高1次700美元，也有輕熟女「單純想散心」，只接陪酒客。

日前1名台灣籍年輕女子因為入境美國時，被發現進出頻繁，遭美方邊境管理局攔查後，女子因人生地不熟，只好坦承與同行者都是賣淫，美方隨即透過AIT通報台灣，透過跨海視訊會議，研擬偵辦這個跨國集團，美方清查相關可疑的出入境名單，台灣檢警則在2月初發動搜索，直搗主嫌林女等人住居所。

林女接受偵訊時坦承，過去都是靠同夥在網路上刊登廣告，再由她親自面試應徵小姐，依顏值分類定價，每次性交易價格250美金到700美金不等，之後她會再把小姐的資料帶去美國交給男友，準備接機安排住宿。

▲美國在台協會與台灣國際刑警科幹員共同破獲台灣小模赴美賣淫集團。（圖／記者張君豪攝）

▲台灣檢警2月初收網破獲林女為首的跨國賣淫集團。（圖／記者張君豪攝）

據了解，林女不像過去劉喬安涉及的戴姐富豪伴遊團，伴遊團小姐的機票行程都有人安排，被林女選入的小姐有的原本從事特種行業，有的有正常工作，都是依個人時間，自己買機票、辦簽證赴美，集團頂多幫忙取件或指導流程，基本上都是由小姐自費出國，到美國3個散布在LA的獨棟豪宅，或加拿大住所，等候客人上門。

檢警查出，這個跨國賣淫集團至少從2018年開始從事色情媒介，客人以華裔為主，2020年因新冠肺炎疫情影響才稍微停止運作，小姐賣淫所得若400美金，要上繳150美金給集團成員，等於約是64分帳，不過也有到案的30多歲輕熟女強調，自己只是想散心，所以只陪酒不賣身。檢察官日前訊後依妨害風化等罪嫌，已經諭令林女等3名集團成員各以8萬到15萬元不等交保。

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