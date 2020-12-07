Formosa玩具基地行動車啟航　台塑玩具環島讓愛圍繞

▲行動玩具車今（7）日從Formosa樂活圈玩具基地所出動，滿載二手玩具從彰化廠逆時針環島送愛心，行程來到第一站麥寮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

進入濃濃耶誕味的12月，台塑企業Formosa玩具基地在最適合送禮的月份裡發起了《玩具環島，讓愛圍繞》的活動，透過行動玩具車環島串聯台塑企業各地六個廠區一起送愛心，將玩具基地回收而來的二手玩具偕同企業在地單位送至社福團體，讓二手玩具的愛得以圍繞全台。

行動玩具車今（7）日從Formosa樂活圈玩具基地所出動，滿載二手玩具從彰化廠逆時針環島送愛心，行程來到第一站麥寮，將二手玩具捐贈予紅十字會雲林分會(東勢鄉不老堂日照中心)，為長者們帶來玩具的小活動，希望能讓長者們因為陪伴及活動，露出笑容，實現台塑企業「取之於社會，用之於社會」之精神。

台塑企業Formosa玩具基地表示，行動玩具車除了捐贈玩具送愛心之外，也依照社福團體需求，提供活動帶領服務，由玩具基地夥伴聯合台塑企業各管理部(處)之志工，共同陪伴長者進行玩具拆解、團康、桌遊等活動，讓長者從活動中獲得樂趣及成就感，實現「玩具環島，讓愛圍繞」之理念。

台塑企業作為塑膠產業龍頭，帶頭進行塑膠玩具回收這是很有意義的事，目前已經在全台企業各廠區設置回收箱，在彰化及台中地區的台亞加油站，也陸續完成回收箱設置，希望鼓勵民眾及小朋友將家中不要玩的玩具，投到回收箱中，讓這些玩具傳遞給需要的孩童，期望透過玩具的回收工作及舉辦活動，擴大宣導塑膠製品回收及處理的觀念，讓孩童在寓教於樂中學習塑膠製品的知識，同時也將回收的玩具送到有需要的社福機構，讓玩具資源可以持續被使用。

▲行動玩具車為長者們帶來玩具的小活動，希望能讓長者們因為陪伴及活動，露出笑容，台塑企業實踐「取之於社會，用之於社會」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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