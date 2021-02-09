超商廣告販售錢母　紫南宮：從未銷售擬提告「信眾勿受騙」

▲紫南宮錢母。（圖／翻攝自紫南宮臉書，以下同）

記者唐詠絮／南投報導

紫南宮發行牛年錢母，受到信眾喜愛，但近日廟方接獲信眾反應，有某間超商在廣告文中提及「販售」紫南宮的錢母，主委莊秋安嚴正駁斥，強調紫南宮的錢母是非賣品，一直以來均未對外販售或買賣，亦沒有與任何廠商或超商合作來進行銷售。

▲紫南宮新聞稿。

莊秋安指出，紫南宮的錢母一直以來均未對外販售或買賣，亦沒有與任何廠商或超商合作來進行銷售，也未授權任何廠商或超商得以販售紫南宮之錢母，為恐某超商之廣告促銷行為，誤導社會大眾，特此澄清，亦請某超商勿再以紫南宮之名義，促銷商品，否則紫南宮「自當依法主張權益」。

▲ 紫南宮錢母真偽。（圖／翻攝自紫南宮臉書）

紫南宮主委莊秋安再次呼籲信眾，紫南宮百年來沒有和任何公司、團體、行號或個人、電商平台，合作任何買賣錢母的營利行為或商業活動。更呼籲信眾，網路購物詐騙層出不窮，仿冒集團曾假造錢母，信眾千萬不要透過網路或其他管道買紫南宮錢母。

莊另表示，年初一發放錢母活動，因新冠肺炎疫情延後舉辦，並提醒信眾若要到紫南宮祈福參拜，務必保持社交距離、戴口罩。

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