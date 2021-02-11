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溫馨暖南送關懷　斗南公所傳遞382桌愛心年菜

▲2021年是斗南鎮公所第三年為弱勢家庭準備年菜，今年共382桌、戶，將愛心年菜發放遍及全斗南經濟困難的邊緣戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2021年是斗南鎮公所第三年為弱勢家庭準備年菜，今年共382桌、戶，將愛心年菜發放遍及全斗南經濟困難的邊緣戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節前夕，斗南鎮公所與雲林縣政府、蔡東富議員服務處為使弱勢家庭同享年節圍爐之樂，整合年菜資源平台，以溫馨送年菜方式將社會的溫暖傳遞給弱勢家庭，關懷斗南弱勢民眾，由公所人員協助溫馨送年菜，將社會的溫暖傳遞給有需要的弱勢家庭。

斗南鎮長沈暉勛表示，2021年是第三年為鎮內弱勢家庭準備年菜共382桌、戶，愛心年菜發放遍及全斗南經濟困難的邊緣戶，透過年菜的關懷讓弱勢家庭感受家庭溫暖，期盼能點亮暗角效應，讓斗南鄉親更溫暖。

▲2021年是斗南鎮公所第三年為弱勢家庭準備年菜，今年共382桌、戶，將愛心年菜發放遍及全斗南經濟困難的邊緣戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲關懷斗南弱勢民眾，由公所人員協助溫馨送年菜，將社會的溫暖傳遞給有需要的弱勢家庭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣議員蔡東富說，非常感謝兩年溫馨送年菜活動得到各界熱烈支持，為延續對斗南地方弱勢民眾的關懷，今年持續與鎮公所合作辦理，讓愛延續，感謝斗南各界民眾與企業一起以實際行動回饋社會，使大眾的愛心溫暖斗南每一個角落。

斗南鎮公所說明，今年溫馨送年菜規劃為五菜一湯，台野畜產有限公司主動捐贈「台野茶鴨」382份，另外五道年菜包括紹興醉蝦、碳烤鰈鱈魚、紅燒獅子頭白菜、干貝米糕及心靈燉雞湯，美味菜肴則由斗南新尚豪宴會館大廚林寶中協助料理。

斗南鎮公所說明表示，此外，斗南在地企業世祥汽材製造廠、斗南台灣大哥大永安門市、昇樺食品有限公司也愛心不落人後加入贊助年菜的行列，斗六品高企業股份有限公司也響應捐贈856份黑胡椒牛排醬，還有來自各方的善心人士共襄盛舉，大家的愛心由斗南鎮公所接力來傳遞，讓斗南每個角落都被愛點亮、永不熄滅。

▲2021年是斗南鎮公所第三年為弱勢家庭準備年菜，今年共382桌、戶，將愛心年菜發放遍及全斗南經濟困難的邊緣戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年溫馨送年菜規劃為五菜一湯，台野畜產有限公司主動捐贈「台野茶鴨」382份，另外五道年菜則由斗南新尚豪宴會館大廚林寶中協助料理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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