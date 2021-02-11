雲林監獄春節熱線　中華電信讓愛在雲端行動接見

▲透過網路視訊的影音串連，讓家屬可免於長途奔波，只要有手機、平板，在家即可與監內收容人進行視訊對談。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監獄與中華電信雲林營運處共同為收容人牽起春節熱線，提供免費電話讓收容人向家人傾訴心中的思念，共有348名收容人參加。以彌補因疫情關係暫緩辦理的2月4日面對面懇親活動，讓收容人化解無法見親之苦，除此，亦特別安排收容人自費撥打電話回家報平安。

雲林監獄利用最新建置完成的「愛在雲端」行動接見室來鼓勵收容人申請行動接見，透過網路視訊的影音串連，讓家屬可免於長途奔波，只要有手機、平板，在家即可與監內收容人進行視訊對談，過程方便又快速，許多收容人正踴躍申請中。

▲雲林監獄藉由舉辦各項連結收容人與家庭的親情支持活動，幫助收容人重建信心、希望，找到真愛與幸福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

所有打通電話和家人聊上幾句的收容人，在短短的數分鐘之內，彷彿要把一輩子的關心與思念道出才甘心，就算已經掛斷電話，還緊緊握住手中的話筒無法放下，對家人與故鄉的想念不言可喻，溫馨的場面令人動容。

雲林監獄典獄長林憲銘至會場關心電話懇親情形，非常感謝中華電信雲林營運處熱心社會公益，力行「責任分擔，公益先行」的理念，多年來全力協助雲監的三節電話懇親活動。也希望所有收容人都能夠順利的聽見家人的聲音，訴說思念順道平安，藉由舉辦各項連結收容人與家庭的親情支持活動，幫助收容人重建信心、希望，找到真愛與幸福。

雲林監獄典獄長林憲銘表示，因應COVID-19疫情，全國矯正機關春節面對面懇親均暫緩辦理，雲林監獄辦理電話懇親以及行動接見能一解收容人思鄉之情；另行動接見亦為矯正署重大政策，可提升收容人家屬之便利性並能同步提升矯正機關收容人之家庭支持。

▲雲林監獄利用最新建置完成的「愛在雲端」行動接見室來鼓勵收容人申請行動接見，透過網路視訊的影音串連，只要有手機、平板，在家即可與監內收容人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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