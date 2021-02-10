呱吉酸趙少康選總統「蠻弱的」　大概跟沈富雄差不多而已

▲趙少康。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，日前更表態要參選2024掀起政壇一股震撼。不過，台北市議員「呱吉」邱威傑則認為，覺得趙少康「蠻弱的，大概跟沈富雄差不多而已」。

趙少康日前受訪時透露將參選2024總統大選，也會參加國民黨內總統初選，口號就是「Make Taiwan Great Again」（讓台灣再次偉大）。

對此，呱吉在臉書諷刺，「純就總統候選人的角度，我覺得趙少康蠻弱的，大概跟沈富雄差不多而已。給人一種上個世代很會嘴的人的印象而已。」

呱吉認為，對於國民黨來說，推誰出來，深藍選民都會因為基本政治立場的差異與對民進黨的怨恨而投下支持票，關鍵還是在於那些沒那麼深或沒那麼關心政治的人。

呱吉說，國民黨與其推個很會講話的人，不如推個無法批評的人，例如侯友宜，雖然他很多可嘴的事，也是舊時代的威權象徵，鄭南榕事件，但卻不是那批不關心政治的選民所關心的問題。

其他人也看了這些新聞...

►趙少康宣布參選2024總統 力促兩岸和平、藍綠和解

►趙少康：參加2024國民黨總統初選「輸了也不會脫黨」

►趙少康誓言「Make Taiwan Great Again」 揭秘參選2024原因



相關新聞...

►周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？

►藍營議員開砲趙少康：1996年後沒勝選的政治金童 說越多破綻越多

►振興一下我們的美麗