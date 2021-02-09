國民黨「罷萊委」鎖定吳思瑤、陳柏惟　柯文哲：柿子挑軟的吃





▲台北市長柯文哲春節慰問警消同仁。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨積極推動反萊豬公投，並且展開「罷萊委」行動，而立委吳思瑤、陳柏惟皆成為下一個罷免目標。面對國民黨推出的罷萊委行為，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲表示，當初支持放寬含有萊克多巴胺的美國豬肉進口的立委至少有60人，為什麼只挑吳思瑤、陳柏惟這2人？「人家說柿子挑軟的吃，對不對？」

台北市議會國民黨團日前成立「罷免吳思瑤總部」，而發起罷免台灣基進立委陳柏惟的「刪Q總部」，日前也將第一階段罷免提議書送到中選會。面對種種罷免案，柯文哲9日下午慰勞消防、警察執勤人員時表示，他覺得罷免「差不多、差不多就好了，不要鬧下去了！」這個有時候變成政黨動員，「就沒必要。」

聽聞吳思瑤、陳柏惟將成為下個罷免目標，柯文哲先是驚訝地說，「還要再罷、還要再罷⋯這兩個還要再罷？哇⋯」隨後柯文哲又嘆了一口氣，直言「我是覺得沒有必要！罷免不要淪為這種政黨動員的工具，這對台灣有什麼好事？我看不出來。」

至於國民黨的罷萊委行為該不該繼續下去？柯文哲說，支持放寬含有萊克多巴胺的美豬進口立委，並不是只有吳思瑤、陳柏惟2人，當時立院至少50、60人同意，那為什麼要特別挑這2人？「人家說柿子挑軟的吃，對不對？」不然又不是只有這2個人，「沒有道理。」

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