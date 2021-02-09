李來希吐槽趙少康「台灣偉大過嗎？」　口號不經大腦還自詡知識藍

▲趙少康喊出「 Make America Great Again 」的口號，引發許多話題。（圖／記者湯興漢攝）



記者林彥臣／綜合報導

中廣董事長趙少康先後宣布，要參選國民黨主席與角逐2024總統黨內初選，並且模仿美國前總統川普喊出「 Make America Great Again 」，引發許多話題性。不過同屬藍營的「全國公務人員協會」前理事長李來希，卻毫不客氣地用一句「台灣偉大過嗎？」吐槽趙少康的口號不經大腦。

李來希臉書發文表示， 「不曾偉大過的台灣怎麼再度偉大？」有一個人抄襲美國前總統川普的競選口號:Make America Great Again ，振臂高呼：Make Taiwan Great Again.他想要讓台灣再度偉大，然後對外宣布參選某黨的黨主席。

過了幾天，又宣布要參選這個國家的總統，口號很響，志氣很大，聽了讓其追隨者熱血沸騰，振奮不已，彷彿是找到了民族復興的救星，這種激勵人心的話語對麻醉自己，麻醉追隨者，有效！「但看在我這個久經世故，歷盡蒼桑的老臺灣人眼裡，真的聽不懂也看不懂，這樣賣力演出的目的是什麼？」

李來希接著說，要讓台灣再度偉大的前提是台灣曾經偉大過，問題是台灣偉大過嗎？

朋友們！請大家捫心自問一下，「台灣偉大過嗎？回溯四百年的台灣歷史，請問台灣曾經偉大過嗎？」

翻閱中日甲午戰爭台灣割讓史，李鴻章的奏摺怎麼形容當年的台灣，台灣是個男無情，女無義，花不香，鳥不語的化外之地。在清朝皇帝眼裡臺灣不過是個雞不拉屎，鳥不下蛋的蠻夷之地，割讓給日本鬼子毫不足惜。

莫說是當年台灣人口只有兩百萬人，就算是到了國民政府播遷來台迄今，人口成長到了兩千三百萬人，請問台灣偉大嗎？「這麼不經大腦的口號，竟然出自於自詡為知識藍的代表性人物的嘴裡，如果我還理智的話，我想我一定是聽錯了？」

▲李來希表示，台灣不曾偉大，趙少康的口號根本不經大腦。（資料照／記者周宸亘攝）



李來希痛批，無知才會使人自大，盲從附和者固是理盲，普羅大眾無需被苛責，但既然自詡為知識藍，又是檯面上的代表性人物，怎麼會有這麼無厘頭的言談，真是讓人百思不得其解。

李來希說，如此言談與網路風行的網迷網粉有何兩樣？與執政者豢養的網路殺手或1450們，侈言自己是勇敢的台灣人，動輒怒斥不同意見者滾回大陸去，又有什麼不同？「在此我也要問一問，台灣人勇敢嗎？真的可以勇敢到拿起掃把也能對抗中國大陸的飛彈大砲？」

李來希最後強調，「請不要再告訴我，要讓台灣再度偉大，也請不要告訴我什麼勇敢的台灣人，台灣就只是台灣，不多也不少，就讓台灣回歸臺灣吧！認清現實吧！Taiwan has never been Great at any time in the history.台灣真的從來沒有偉大過，過去沒有，現在沒有，未來不管哪個黨哪個人執政，台灣都不可能偉大！」

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