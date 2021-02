李來希吐槽趙少康「台灣偉大過嗎？」　口號不經大腦還自詡知識藍

▲趙少康喊出「 Make America Great Again 」的口號,引發許多話題。(圖/記者湯興漢攝)



記者林彥臣/綜合報導

中廣董事長趙少康先後宣布,要參選國民黨主席與角逐2024總統黨內初選,並且模仿美國前總統川普喊出「 Make America Great Again 」,引發許多話題性。不過同屬藍營的「全國公務人員協會」前理事長李來希,卻毫不客氣地用一句「台灣偉大過嗎?」吐槽趙少康的口號不經大腦。

李來希臉書發文表示, 「不曾偉大過的台灣怎麼再度偉大?」有一個人抄襲美國前總統川普的競選口號:Make America Great Again ,振臂高呼:Make Taiwan Great Again.他想要讓台灣再度偉大,然後對外宣布參選某黨的黨主席。

過了幾天,又宣布要參選這個國家的總統,口號很響,志氣很大,聽了讓其追隨者熱血沸騰,振奮不已,彷彿是找到了民族復興的救星,這種激勵人心的話語對麻醉自己,麻醉追隨者,有效!「但看在我這個久經世故,歷盡蒼桑的老臺灣人眼裡,真的聽不懂也看不懂,這樣賣力演出的目的是什麼?」

李來希接著說,要讓台灣再度偉大的前提是台灣曾經偉大過,問題是台灣偉大過嗎?

朋友們!請大家捫心自問一下,「台灣偉大過嗎?回溯四百年的台灣歷史,請問台灣曾經偉大過嗎?」

翻閱中日甲午戰爭台灣割讓史,李鴻章的奏摺怎麼形容當年的台灣,台灣是個男無情,女無義,花不香,鳥不語的化外之地。在清朝皇帝眼裡臺灣不過是個雞不拉屎,鳥不下蛋的蠻夷之地,割讓給日本鬼子毫不足惜。

莫說是當年台灣人口只有兩百萬人,就算是到了國民政府播遷來台迄今,人口成長到了兩千三百萬人,請問台灣偉大嗎?「這麼不經大腦的口號,竟然出自於自詡為知識藍的代表性人物的嘴裡,如果我還理智的話,我想我一定是聽錯了?」

▲李來希表示,台灣不曾偉大,趙少康的口號根本不經大腦。(資料照/記者周宸亘攝)



李來希痛批,無知才會使人自大,盲從附和者固是理盲,普羅大眾無需被苛責,但既然自詡為知識藍,又是檯面上的代表性人物,怎麼會有這麼無厘頭的言談,真是讓人百思不得其解。

李來希說,如此言談與網路風行的網迷網粉有何兩樣?與執政者豢養的網路殺手或1450們,侈言自己是勇敢的台灣人,動輒怒斥不同意見者滾回大陸去,又有什麼不同?「在此我也要問一問,台灣人勇敢嗎?真的可以勇敢到拿起掃把也能對抗中國大陸的飛彈大砲?」

李來希最後強調,「請不要再告訴我,要讓台灣再度偉大,也請不要告訴我什麼勇敢的台灣人,台灣就只是台灣,不多也不少,就讓台灣回歸臺灣吧!認清現實吧!Taiwan has never been Great at any time in the history.台灣真的從來沒有偉大過,過去沒有,現在沒有,未來不管哪個黨哪個人執政,台灣都不可能偉大!」

