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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康好感度輸黃珊珊　柯文哲：這也沒什麼奇怪啊

▲台北市長柯文哲春節慰問警消同仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

深媒體人趙少康日前宣布重返國民黨，日前更宣稱要爭取參選2024總統大選。根據《遠見》發布的2021年台灣政治人物印象分數評比顯示，趙少康只獲4.6分，台北市副市長黃珊珊則有5.3分。台北市長柯文哲10日受訪被問及此事時笑說，「這也沒什麼奇怪啊」，還反問記者「為什麼你覺得這是問題？」

《遠見》9日公布最新民調，調查詢問民眾對藍、綠、白政營11位政治人物好感度，評比分數為1至10分。結果顯示，侯友宜評分為7.2分，位居第1。其餘依序為桃園市長鄭文燦6.7分、總統蔡英文6.3分、副總統賴清德6.2分、立委蔣萬安5.9分、台中市長盧秀燕5.8、新北市前市長朱立倫5.8分、基隆市長林右昌5.7分、台北市長柯文哲5.7分、台北市副市長黃珊珊5.3分、趙少康4.6分。

對於趙少康的好感度墊底，柯文哲10日下午受訪表示，這就跟股票一樣，起起落落，努力去做，「想那麼多幹什麼？」

媒體追問趙少康的好感度輸給黃珊珊，柯文哲笑說，「這也沒什麼奇怪啊」，還反問記者「為什麼你覺得這是問題？」

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