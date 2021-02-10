趙少康才回歸就選總統　游淑慧曝黨內很多「難聽話」砍自己人

▲游淑慧。（資料照／記者陳家豪攝）



記者蔡文鈴／台北報導

資深媒體人趙少康重返國民黨，日前更表態要參選2024總統大位掀起熱議，黨內也有不少討論聲浪。對此，台北市議員游淑慧表示，趙少康回歸聽到很多來自黨內的「難聽話」，批評之酸狠程度，不輸民進黨，讓她不能理解。

對於趙少康回黨，游淑慧說，「他能不能選黨主席？」「適不適合當黨主席？」「是不是2024最強人選？」可能還言之過早，大家可以慢慢觀察，但不能理解的是，近期來自黨內的許多「難聽話」，「省籍、年紀、抹紅」，這些都是民進黨羞辱或攻擊國民黨用的老套路。

這樣的狀況讓游淑慧覺得很無奈，「怎麼現在國民黨的同志也撿這些刀來砍自己人？批評之酸狠程度，不輸民進黨；她認為，趙少康當然可以被檢驗，只是如果是用跟民進黨同樣的刀和論述，「砍自己人」，或是平時在監督民進黨的戰場上沒看到有什麼發揮，但批評黨內同志時總是口若懸河，就覺得很搖頭。

游淑慧感嘆，要當國民黨改革派，得對民進黨也有戰力，但這兩年來，看到國民黨不是沒戰力，只是戰力常常都砍向黨內，像是韓國瑜、羅智強、趙少康，且國民黨不分區立委林文瑞曾說，「國民黨長期以來，衫也沒換、褲也沒換，全身都已產生異味，如果再這樣繼續下去，無法獲得中間選民的認同」這也讓她疑惑，「不知道國民黨的老包袱、舊衣褲，究竟是誰？是什麼？」

網友看到游淑慧PO文後留言表示，「正是如此，國民黨才讓人看輕！」、「這樣鬥啊2024就放棄吧」、「回來還沒貢獻，就來要位子，真行！」、「想選啥都沒問題，只要照制度走，有人支持」、「是該有些新觀念了，加油」，還有網友說，「唯一支持擁護韓國瑜！」

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