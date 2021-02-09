民眾黨二度被批「寄生國會」　柯文哲：還在找辦公室就被爆料





▲台北市長柯文哲春節慰問警消同仁。（圖／記者林敬旻攝，下圖）

記者袁茵／台北報導

民眾黨二度被爆出「寄生國會」問題，儘管民眾黨發言人民眾黨發言人蔡峻維8日表示，黨部人員有協助黨團運作，沒有所謂寄生問題，但仍備受外界熱議。對此，兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，已經有在找辦公室了，只是「還在找就被爆出來。」

柯文哲9日下午慰勞消防、警察執勤人員，並且於會中接受媒體聯訪。被問到民眾黨找到黨部辦公室了沒？柯文哲表示，已經租很久了，但是都還沒租到。不過台灣民眾黨本來就是小黨，所謂的「黨部」，其實大部分都是在支援那5名立委的問政。

柯文哲舉例，外界熟知的「小牛」柯昱安，雖然掛著文宣部主任頭銜，但同時也兼任黨團副主任，所以文宣部其實也是在支援5名立委問政，而智庫也是差不多狀況，雖然說要做一些政策研發，「但大部分還是在幫他們寫質詢稿。」

柯文哲表示，講穿了整個黨部差不多就是在支援5名立委，這5名立委雖是新人，但也滿努力的，至少第一年很多評鑑都是名列前茅，「不過人家有批評，我們也會改進。」

柯文哲強調，他們上個月才選出中央委員，本來已經有在找房子準備搬出去，將中央黨部、台北黨部找個地方放在一起，但「就已經在找了」，可是價格以及對方不一定願意租出，導致還在找當中，就被爆出來。

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