台北上海雙城論壇幕後推手　李文輝擬接海協會副會長

▲前上海市台辦主任李文輝。（圖／記者周書羽攝）

記者陳政錄／北京報導

上海市政府8日內部宣布涉台人士異動，李文輝因屆齡退休，由長寧區副區長鍾曉敏接任上海市台辦主任一職。由於李文輝任職超過11年期間，扮演籌備台北—上海雙城論壇要角，對台工作經驗豐富，預計將轉任海峽兩岸關係協會（海協會）副會長，繼續推動兩岸交流事務。

李文輝長期在上海工作，公安系統出身，2006年接任上海市城市交通管理局局長，於2009年接任上海市台辦主任，任職超過11年，在大陸31個省市區台辦主任中時間最久，為推動兩岸交流做了大量工作。

自2009年上任以來，由於上海是傳統台商大本營，兩地交流密切，兩市更自2010年起首次舉辦台北—上海雙城論壇，李文輝因此頻繁來台參訪、協商，與時任台北市長郝龍斌、現任台北市長柯文哲會面，並多次在大陸組織上海台商赴外省市考察、扶貧，媒合長三角、一帶一路等國家級戰略商機等；2019年12月30日，上海市成立海峽兩岸研究會，持續貫徹大陸對台工作。

▲因籌辦雙城論壇，李文輝與柯文哲曾多次會面。圖為2017年柯文哲抵達上海，李文輝親自接機。（圖／台北市政府提供）

另一方面，李文輝亦曾因2017年，以上海市海峽兩岸交流促進會名譽會長身分出席「2017 『中國新歌聲』上海．台北音樂節」，產生爭議，他並曾於2018年初，因申請入台理由未獲許可，被陸委會否決入境，直至年底才順利來台與柯文哲磋商雙城論壇。

在上海市台辦主任人士案異動公布前，李文輝於2021年1月26日舉行的上海市政協常委會議上，被任命為上海市政協對外友好委員會主任；同月29日，上海市政府公告16名市管幹部「任職前公示」訊息，其中，公告現任上海市長寧區委常委鍾曉敏「擬任市級機關正局職」，為市台辦主任職務級別。

據透露，對於李文輝的下一步動向，目前可能性最高的事海協會副會長一職，如若走馬上任，將可讓他繼續發揮長才，深耕對台工作。

海協會是大陸官方授權處理海峽兩岸事務的機構，業務上級機關為國台辦，與台灣對口機構是海基會，編制為會長一人，常務副會長一人、副會長若干人、秘書長一人，現任會長為張志軍，常務副會長龍明彪（國台辦副主任兼），副會長現有二人，為孫亞夫、李亞飛。

李文輝曾於2019年大陸全國人大、政協兩會閉幕後，發表署名文章，表示將深化滬台全方位交流，探索海峽兩岸融合發展新路，包括增進基層交流，維護台商投資權益等。他表示，要切實拿出繡花的功夫在「新」上動腦筋、做文章，要破除壁壘，在經貿合作暢通、行業標準共通上創新有為，在兩岸經貿合作領域做到應通盡通、能通都通，還要增進台胞的獲得感，進一步放大「31條惠台措施」的效應。



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