主張解決陳水扁問題　柯文哲：保外就醫卻能上電台「怪怪的」

記者袁茵／台北報導

曾經與前總統陳水扁是政壇對手的中廣董事長趙少康，面對特赦阿扁的問題，他提出要先滿足3條件，包括「認錯、道歉、還錢」。對此，台北市長柯文哲表示，陳水扁保外就醫但還上電台「怪怪的」，所以要面對問題、解決掉。

▲台北市長柯文哲春節慰問警消同仁。（圖／記者林敬旻攝）

關於特赦陳水扁的問題，日前拋出要角逐2024黨內總統初選的趙少康8日表示，他主張可以特赦陳水扁，但必須先滿足3個條件，分別為「認錯、道歉、還錢」，若有犯錯就應該承認、道歉，才能讓人民接受，並將不法所得的錢還出來。

柯文哲9日下午慰勞消防、警察執勤人員，並且於會中接受媒體聯訪。關於趙少康呼籲有條件特赦陳水扁，柯文哲認為，自己好幾年前就主張要解決陳水扁問題，但比較正確的講法是「案子仍要做處理」，陳水扁雖然保外就醫，但卻可以上電台，「還是怪怪的。」所以要面對此問題，並且將它解決掉。

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