快訊／蔡英文：兩岸和平關鍵在中國手上　對台文攻武嚇無助雙方

記者蘇晏男／台北報導

農曆新年7天連假明日登場，總統蔡英文9日召開國安高層會議，並於會後在總統府敞廳發表談話。針對兩岸關係，蔡英文強調，兩岸和平關鍵鑰匙在中國手上，歷史經驗已證明，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係沒有幫助。

▲蔡英文敞廳發表談話。（圖／記者宋良義攝）

「台海和平穩定已經提升到印太區域，甚至是全球的焦點，我國和相關國家保持密切聯繫，請國人對台灣安全保持信心。」蔡英文表示，過去一年多來，對岸軍機、軍艦在台灣海空域頻繁活動，甚至侵擾我防空識別區，這些不利於印太和平穩定現狀，面對變動中區域局勢，政府會持續提升自生防衛能力，來因應各種新形態軍事作為的挑戰。

蔡英文重申，面對兩岸關係，台灣一貫立場就是遇到壓力不屈服、得到支持不冒進。疫情受到有效控制時，也期待兩岸逐漸恢復正常有序的交流。

同時，蔡英文也再度向對岸喊話，只要北京當局有心化解對立，我方也願意在符合對等尊嚴的原則下，共同促成有意義的對話。



蔡英文也提醒，兩岸的和平不是台灣單方面的事情，關鍵鑰匙在中國手上，歷史經驗已證明，對台灣文攻武嚇，對兩岸關係沒有幫助。在歡慶華人世界傳統佳節的時候，「我們要在此祝福對岸人民新春安康，也希望能夠共同促成兩岸的和平穩定」。