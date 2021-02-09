　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康兩岸主張「喊一聲兄弟」　柯文哲大笑：沒那麼容易！

▲台北市長柯文哲春節慰問警消同仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲春節慰問警消同仁。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

中廣董事長趙少康宣布要角逐2024年總統黨內初選，並拋出兩岸政策主張為「喊一聲兄弟、保百歲平安」。而曾經拋出「兩岸一家親」結果引發正反論戰的台北市長柯文哲則笑稱，喊一聲兄弟「大概沒那麼容易」，兩岸本來就很複雜，並不能一廂情願。

柯文哲9日下午慰勞消防、警察執勤人員，並且於會中接受媒體聯訪。關於已經表態要角逐2024總統黨內初選的趙少康，在9日上午拋出自己的兩岸政策主張「喊一聲兄弟」，柯文哲聽聞後先是不斷大笑，「喊一聲兄弟，大概沒那麼容易！應該請他說明清楚。」

被問到是不是跟兩岸一家親態度差不多？柯文哲表示，他覺得兩岸本來就相當複雜，不能一廂情願，所以很多東西不是只有一個標題，內容還要慢慢闡述。

至於趙少康有無辦法改變國民黨？柯文哲說，不曉得，這恐怕是國民黨自己內部要去討論的。

其他人也看了這些新聞...

趙少康宣布參選2024總統　力促兩岸和平、藍綠和解
趙少康：參加2024國民黨總統初選「輸了也不會脫黨」
趙少康誓言「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選2024原因

相關新聞...

周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？
藍營議員開砲趙少康：1996年後沒勝選的政治金童　說越多破綻越多

振興一下我們的美麗

ET快訊
獨／他砸6千萬跨海投資　一打開貨櫃「全是磚頭」
賠償金額曝光！5富少性侵女神　他1關鍵賠最少
陸23歲OL遭主管性侵慘死！　入職新公司才1個月
PTT貼文「吸妹妹尿尿處小肉豆」　鄉民報警！20歲男現身警局

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林楚茵批趙少康「想選還沒辭中廣」：是要轉型成輔選公司嗎？

新北居家檢疫降至一千人　侯友宜：過年期間不可掉以輕心

主張解決陳水扁問題　柯文哲：保外就醫卻能上電台「怪怪的」

趙少康兩岸主張「喊一聲兄弟」　柯文哲大笑：沒那麼容易！

趙少康是2024年競爭對手？柯文哲「我沒差」：聽到很多傳言⋯

下個換她！罷琳二階補送9483份　高閔琳：因罷韓洩憤我勇敢面對

國安高層會議內部照片曝光　蔡英文跨海視訊連線蕭美琴

北市19景點「旅遊警示燈」10日上線　「亮紅燈」別去

江啟臣：蔡英文向對岸釋放善意　有助兩岸和解融冰談話

吳怡農：市黨部全力當吳思瑤後盾　喊話報復性罷免「適可而止」

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

女友求婚！全身藏滿驚喜機關 他點燃紙出現隱藏文字：我願意

衛生紙包30萬婚戒...老公當垃圾丟 佛心清潔隊員忍嘔2小時奇蹟找回

南投過年辦發呆大賽「努力放空」 1hr心律最低奪冠！現賺8888元

翁桑輸雞？把翁立友記者會唱成歌　943字全加速...網讚：這聲明可以

浴室邊條矽力康長黑斑不用換！　「漂白水+餐巾紙」2小物輕鬆除霉

林楚茵批趙少康「想選還沒辭中廣」：是要轉型成輔選公司嗎？

新北居家檢疫降至一千人　侯友宜：過年期間不可掉以輕心

主張解決陳水扁問題　柯文哲：保外就醫卻能上電台「怪怪的」

趙少康兩岸主張「喊一聲兄弟」　柯文哲大笑：沒那麼容易！

趙少康是2024年競爭對手？柯文哲「我沒差」：聽到很多傳言⋯

下個換她！罷琳二階補送9483份　高閔琳：因罷韓洩憤我勇敢面對

國安高層會議內部照片曝光　蔡英文跨海視訊連線蕭美琴

北市19景點「旅遊警示燈」10日上線　「亮紅燈」別去

江啟臣：蔡英文向對岸釋放善意　有助兩岸和解融冰談話

吳怡農：市黨部全力當吳思瑤後盾　喊話報復性罷免「適可而止」

多維TW／人事待風吹　國安、國防改組傳言不斷

爆料吳宗憲「欠好幾個億」　館長陳之漢挨告下場出爐

林楚茵批趙少康「想選還沒辭中廣」：是要轉型成輔選公司嗎？

新北居家檢疫降至一千人　侯友宜：過年期間不可掉以輕心

不斷更新／WHO調查小組記者會延遲1.5小時！新冠病毒溯源結果揭曉

過年怕吃成「阿嬤養的」？5組居家運動　每天30分鐘就能輕鬆燃脂

穿越狗門坐2分鐘！老奶奶汪「假裝去廁所」燦笑騙獎勵：點心～

陳琥競爭開季先發！對富邦3局失4分　助總評分及格

生日收「帆船造型」1元銀幣！他嫌破銅爛鐵　內行曝：價值破萬

企鵝妹「弟弟沒隔離」被趕走！　打包離開竟嗆：身邊沒人確診新冠死掉

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

政治熱門新聞

趙少康突回國民黨打亂市長布局　挺韓後援會「動得厲害」

11歲女童持木棍砸2幼童　社會局急追原因

LIVE／ 國安沒有假期　蔡英文上午11：40出面發表談話

全文／蔡英文召開國安會議　超前部署立百病毒

黃暐瀚揭「趙江韓」2024盤算：就是在談總統

蔬菜垃圾山嚇壞網　北農曝光真相

快訊／「立百病毒」出現　蔡英文指示賴清德、陳建仁超前部署

趙少康Clubhouse大聊兩岸：蔡英文做5年　如果可以為什麼不獨立

蔡英文「政績看板」全國各地陸續亮相！

趙少康角逐2024總統要爭取這4個人支持　國民黨說話了

韓粉痛批側翼護航雞排妹　把翁立友當韓國瑜打

陳奕齊：趙少康「政治殘餘」扯台灣後腿

快訊／蔡英文：兩岸和平關鍵在中國手上　對台文攻武嚇無助雙方

藍營議員開砲趙少康：說越多破綻越多

更多熱門

相關新聞

與趙少康成2024競敵　柯文哲：沒差

與趙少康成2024競敵　柯文哲：沒差

中廣董事長趙少康有意角逐2024總統黨內初選，引發外界熱議。由於台北市長、民眾黨主席柯文哲早在2020年就表示，自己是直接準備選總統，面對趙少康可能成為未來對手，他表示「我沒有差」，不過自己有聽到很多傳言。

《遠見》調查：侯友宜狠甩10大咖又奪人氣王　趙少康敬陪末座

《遠見》調查：侯友宜狠甩10大咖又奪人氣王　趙少康敬陪末座

趙少康向蔡英文、江啟臣、習近平拜年

趙少康向蔡英文、江啟臣、習近平拜年

全文／蔡英文召開國安會議　超前部署立百病毒

全文／蔡英文召開國安會議　超前部署立百病毒

快訊／蔡英文：兩岸和平關鍵在中國手上　對台文攻武嚇無助雙方

快訊／蔡英文：兩岸和平關鍵在中國手上　對台文攻武嚇無助雙方

關鍵字：

趙少康柯文哲2024總統大選國民黨民眾黨兩岸

讀者迴響

熱門新聞

天母5富少集體性侵女神　賠80萬免關

即／11歲女童公園隨機犯案　舉石砸幼童頭

獨／5富少性侵女神驚人背景曝　出身貴族學校

角頭設局！天道盟蝗蟲兄弟遭步槍掃射慘死

女神媽不顧女兒崩潰　同意「天母5富少」集體性侵賠錢免關

路路「錯是他卻是我害怕」揭幼稚園慘遭遇

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

貪財啦！　4星座彩券偏財運爆棚

即／2分2震！5.7強震警報沒響

希澈重大車禍　始源每天來為他祈禱

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

家長注意！YouTube惡意影片爆「入侵吃播」

東部凌晨2起地震　規模5.5、5.7

戶頭剩66元！岳母罵三字經　下秒「霸氣舉動」惹哭網

翁立友又被控性騷擾！

更多

最夯影音

更多
是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用

是幫觸診！80歲刀療師反擊艾瑪　現場套套跟潤滑液：自己治療用
王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

王仁甫.季芹相愛受阻「因外力被迫拆散」　遭孫德榮監禁...他仍苦追求：不能放棄！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

成勛「一天吃胖5公斤」早餐四人份　撐到烤肉烤一半..睡著了！

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

日月潭知名菜包對女客人開黃腔 老闆遭控訴...澄清：自己是老實人

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

徐譽庭下令全劇組「不准跟吳慷仁講話」　他殺青淚崩「很孤立，打擊滿大的...」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面