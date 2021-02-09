趙少康兩岸主張「喊一聲兄弟」　柯文哲大笑：沒那麼容易！

▲台北市長柯文哲春節慰問警消同仁。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

中廣董事長趙少康宣布要角逐2024年總統黨內初選，並拋出兩岸政策主張為「喊一聲兄弟、保百歲平安」。而曾經拋出「兩岸一家親」結果引發正反論戰的台北市長柯文哲則笑稱，喊一聲兄弟「大概沒那麼容易」，兩岸本來就很複雜，並不能一廂情願。

柯文哲9日下午慰勞消防、警察執勤人員，並且於會中接受媒體聯訪。關於已經表態要角逐2024總統黨內初選的趙少康，在9日上午拋出自己的兩岸政策主張「喊一聲兄弟」，柯文哲聽聞後先是不斷大笑，「喊一聲兄弟，大概沒那麼容易！應該請他說明清楚。」

被問到是不是跟兩岸一家親態度差不多？柯文哲表示，他覺得兩岸本來就相當複雜，不能一廂情願，所以很多東西不是只有一個標題，內容還要慢慢闡述。

至於趙少康有無辦法改變國民黨？柯文哲說，不曉得，這恐怕是國民黨自己內部要去討論的。

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