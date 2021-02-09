快訊／蔡英文宣布與美國新政府合作　保持經貿戰略對話

記者蘇晏男／台北報導



美國總統拜登上月20日上任後，新政府團隊多次表達友台言論。針對未來台美關係，總統蔡英文9日召開敞廳談話時，不僅強調雙方交流合作不會因政黨輪替有所變化，也坦言已指示國安團隊要持續和美方各界保持密切聯繫，維持最好的溝通狀態，在變動的情勢當中，除要能掌握先機外，也要能夠在各方面深化與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。

▲蔡英文敞廳發表談話。（圖／記者宋良義攝）

「台美關係依然穩定，並沒有因為美國政權更替受到影響。」蔡英文表示，拜登政府就任以來，台美關係持續穩健發展，無論是駐美代表蕭美琴應邀參加就職典禮，或美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在提名聽證會上承諾確保台灣防衛能力，更不用說國務卿布林肯（Antony Blinken）在聽證會上的發言，在在顯示台美雙方在交流合作不會因政黨輪替有所變化。

蔡英文指出，這段時間美軍機艦以執行自由航行任務，展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度。「我要求國安團隊要持續和美國新政府、國會、朝野政黨、民間各界保持密切聯繫，維持最好的溝通狀態」，在變動的情勢當中，要能掌握先機，且即時、有效的反應之外，也能夠在各方面深化與美國的合作，尤其是在經貿戰略上的對話。