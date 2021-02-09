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南韓26日起開放接種AZ疫苗！老年人優先施打...目標一天接種600人

▲▼首爾國立中央醫療院設置接種中心，在貯藏輝瑞新冠疫苗費盡心思。（圖／達志影像）

▲首爾國立中央醫療院設置接種中心，在貯藏輝瑞新冠疫苗費盡心思。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府先前曾與英國藥廠阿斯利康簽約購買供1000萬人接種的新冠疫苗，其國內生技大廠SK Bioscience簽署委託生產契約，代理阿斯利康在南韓生產新冠疫苗，而如今南韓開放民眾接種的時間表逐漸明朗，若該款疫苗獲得當局批准，則本月26日起開放接種。另外，南韓政府各部門今（9）日針對輝瑞新冠疫苗的配送與施打進行排練。

根據《韓聯社》報導，SK Bioscience在南韓慶尚北道安東市的藥廠預計於24日起向南韓供貨150萬劑疫苗，預估可供75萬人優先接種。南韓疾病管理廳表示，「疫苗將從25日起配送至保健所（衛生所）等疫苗接種機關，26日起將陸續展開疫苗施打。」

南韓食品醫藥品安全處將於明（10）日召開最終檢驗委員會，決定是否同意批准阿斯利康疫苗在國內使用，而若食藥處並無針對該款疫苗做出接種年齡上的限制，則該款疫苗預估將於26日起投入接種，並安排療養院、復健中心內的高齡人士與職員施打。

另外，針對即將運抵南韓的輝瑞新冠疫苗，南韓疾病管理廳與其他政府各部門組成專案小組，與國立中央醫療院新冠中央預防接種中心，於9日下午展開聯合模擬訓練，以求能應付各種臨時的突發狀況。據悉，輝瑞疫苗需貯藏在攝氏零下70度的低溫，在解凍與稀釋後的保存期限比他牌相比更短。

國立中央醫療院表示，「今日模擬訓練所設定的目標為一天內接種600人、一小時接種100人、半小時內接種50人。」

►南韓AZ疫苗24日供貨！新冠今增303例...專家：疫苗對變種病毒沒用

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