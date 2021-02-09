新增4境外移入！自美、法入境　美返台20多歲女2採複驗確診

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例（案930至933），分別自美國及法國入境。指揮中心表示，案930為本國籍20多歲女性，去（2020）年8月至美國就學，12月22日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住家完成居家檢疫及自主健康管理，迄今無症狀。

指揮中心提到，個案因出境需要，於今年2月6日至醫院自費採檢，因結果顯示為無法判定，2月7日進行2採複驗，並於今日確診；另個案血清抗體呈現IgM陰性、IgG陽性，研判於美國感染的機會較高。已匡列同住接觸者共2人，列居家隔離。

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指揮中心表示，案931、932為本國籍60多歲女性及20多歲女性，兩人為親戚，其中案931長期居住法國(去年2月自臺灣出境)；案932於2019年至法國就學，期間曾至比利時，今年1月21日返回法國與案931同住。兩人於1月28日返臺，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。

指揮中心指出，案931於1月29日出現咳嗽症狀，案932於1月30日陸續出現喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、嗅覺異常及腹瀉情形，兩人因症狀持續，2月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握兩人同班機前後二排座位旅客共2人，列居家隔離，機組員11人未入境，將透過IHR通知相關國家。

指揮中心說，案933為本國籍50多歲女性，去年12月與1名家人一同至美國探親，今年1月29日一同返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。個案於2月4日出現喉嚨異物感及咳嗽症狀，因症狀持續，2月6日由衛生單位安排就醫採檢，結果為陰性，2月7日再次採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者1人，為同行返國家人，列居家隔離。