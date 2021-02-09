緬甸醫療系統崩潰！醫護衝前線反政變　新冠肺炎檢驗數驟降

▲緬甸最大城仰光湧現示威人潮。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合外電報導

緬甸軍方發動政變，擄走民選政府領導人翁山蘇姬等人後，各大城市出現抗議人潮，連老師、醫護人員和公務員都加入示威。由於醫護人員號召罷工抗議軍方奪權，導致醫療系統崩潰，新冠肺炎病毒檢測量大幅下降的狀況之下，確診數據失真，染疫者無法及時發現做處置，軍方也呼籲醫護人員盡快回到工作崗位。

▲緬甸示威。（圖／路透）

根據《路透》報導，官方數據顯示2月8日周一的新冠肺炎檢驗數量為1987件，是自2020年12月29日以來的最低數字，相較之下，政變發生前每日檢驗數量都超過9000件，前一周甚至平均超過17000件，而政變發生後平均只有9350件。由於檢驗量降低，確診數也連帶失真，周一有4例確診，但在一月份最後一周平均每天約420例確診。

緬甸衛生部呼籲，1月底已開始施打新冠肺炎疫苗，希望醫護人員能考慮到病患的健康，盡快返回工作崗位協助。對於病毒檢驗與確診的數據，衛生部發言人拒絕評論。根據官方資料，緬甸是東南亞新冠肺炎肆虐最嚴重的國家之一，總計超過14萬1000例確診，其中超過3萬1千例死亡。

▲緬甸已開始施打新冠肺炎疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社）

翁山蘇姬領導的政府在去年採取了封鎖措施，減少病毒傳播，讓疫情死亡數從10月的高峰開始下降，儘管如此，新冠肺炎仍然對東南亞最貧窮之一的緬甸造成經濟上的重創。

醫護人員在反政變的「公民不服從運動」中一直站在最前線，號召罷工來抗議軍方奪權，要求釋放翁山蘇姬等人，並承認其政黨「全國民主聯盟」（NLD）在11月大選的勝利。

▲緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

緬甸軍方指控去年11月大選有「大規模違規的情形」，但選委會已否決該主張，因此軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）以「維穩」理由逮捕翁山蘇姬等人，並宣布國家進入緊急狀態一年。敏昂萊在周一承諾，會將對抗新冠肺炎以及施打疫苗列為優先的行動。