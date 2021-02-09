卡車高架橋上撞積雪失控！翻越護欄「直墜21公尺」　驚險畫面曝光

▲美國一輛卡車因輪胎打滑，從21公尺高的高架橋上墜落地面。（圖／翻攝自YouTube／6abc Philadelphia）

記者葉睿涵／綜合報導

美國威斯康辛州最近發生一起車禍意外，一輛卡車在經過離地21公尺高的高架橋時，因為撞到堆在道路右肩的積雪，輪胎突然打滑並失控撞向外側越護欄，直墜下方車道。幸運的是，這起意外並未造成任何傷亡，密爾沃基消防部門（Milwaukee Fire Department）趕到現場後，也趕快將司機送往當地醫院檢查。

CAUGHT ON CAMERA: Truck falls 70 feet off overpass https://t.co/S6GGFb3V2Z pic.twitter.com/sRRlsNqoQG — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) February 8, 2021

綜合《每日郵報》和當地媒體WISN-TV報導，密爾瓦基縣警長辦公室 (MCSO)表示，密爾沃基消防部門趕到時，這輛紅色卡車正停在事故發生的下方車道，當時還有2名市民在現場協助，卡車司機的意識十分清楚，呼吸也很穩定，未有受傷跡象。還好卡車墜落時，下方也沒有其他車輛經過，才不至於造成傷亡。

儘管卡車司機看起來毫髮無損，但當局仍將其送往附近的醫院進行檢查，並及時封閉道路和清除車道上的積雪。MCSO表示，他們目前仍在調查這起事故的發生原因。

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