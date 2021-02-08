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慧眼看天下／緬甸反政變10萬人湧仰光街頭 迄今最大規模示威


節目中心/綜合報導

在緬甸軍方奪權上台近一周後，數以千計的民眾在6日，湧上緬甸最大城市仰光街頭，揮舞旗幟並吶喊「我們要民主」，譴責軍方政變與囚禁翁山蘇姬，而軍方則是延續強硬手段，繼4日開始在全國範圍內禁用臉書之後，提供緬甸通訊服務的挪威電信(Telenor)更透露，軍方告知他們停止讓用戶使用推特與Instagram，直到另行通知為止。

▲ 緬甸最大城仰光8日也湧現示威人潮。（圖／路透）
▲緬甸最大城仰光8日也湧現示威人潮。（圖／路透）

臉書發言人隨即證實Instagram在緬甸被禁用，並呼籲該國恢復社群平台，軍方此舉更引起國際特赦組織的批評，而隨著緬甸運輸與通訊部下令切斷全國數據網路，網路追蹤組織NetBlocks表示，緬甸即時網路數據顯示連接率已跌落平日水平的16%，幾乎完全斷網。

不過軍政府的打壓，不僅沒達到目的，還引發了群眾怒火，人民的不滿持續升溫，就算切斷網路也無法壓制民怨，7日仰光街頭湧上十萬人抗議者，譴責這場讓10年民主試驗戛然而止的政變，BBC報導，這是2007年數千佛教僧侶示威反對軍政府的「番紅花革命」以來，緬甸規模最大的示威。法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬，其他十多個城鎮甚至鄉村也有示威，許多人比出受電影「飢餓遊戲」啟發的三指手勢，這個手勢在泰國去年民主示威期間成為抵抗的象徵，還有人揮舞遭軍方拘押領導人翁山蘇姬所屬「全國民主聯盟」的代表性紅旗，向市政廳走去。

▲▼緬甸民間聲援被捕的翁山蘇姬，在遊行中舉起電影《飢餓遊戲》中的三指禮，象徵「自由、平等、博愛」。（圖／路透）
▲緬甸民間聲援被捕的翁山蘇姬，在遊行中舉起電影《飢餓遊戲》中的三指禮，象徵「自由、平等、博愛」。（圖／路透）

示威越演越烈，各地陸續傳出槍響，翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問圖內恩(Sean Turnell)，也因不明原因遭到軍方扣押，成為首位被捕的外國籍人員，雖然緬甸網路已在7日時局部恢復，但這場讓民主開倒車的強奪政變，究竟會如何延燒，也引發了全球關注。

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資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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