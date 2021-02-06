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搶劫變主角！頭份分局連線銀行「直播報案」　科技執法歹徒無所遁形

▲頭份警方利用直播功能，與銀行連線「直播報案」，讓歹徒無所遁形。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲頭份警方利用直播功能，與銀行連線「直播報案」，要讓歹徒無所遁形。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

警方辦案又有新法寶了！頭份分局日前實施的「2021年春節期間金融機構防搶演練」，利用平時與警方建立的LINE「友善通報網群組」直播功能，與警方連線「直播報案」，分局勤務中心立即通報線上警力前往現場，並透過直播畫面了解現場最新狀況，另調派優勢警力到達現場，順利制伏歹徒。

頭份分局長何孟宗表示，這次演練係為強化金融機構行員應變及警方緊急處理案件的能力，演練狀況結合分局與轄內金融構建立友善通報網，透過LINE群組直播功能，以直播方式快速連線警方，讓警方隨時了解最新狀況，做最妥適應變處置。另外，還能運用空拍機科技執法，掌握歹徒行蹤，讓歹徒無所遁形。

▲頭份警方利用直播功能，與銀行連線「直播報案」，讓歹徒無所遁形。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲頭份警方金融機構防搶演練。（圖／記者黃孟珍翻攝）

何孟宗還說，春節將屆，也是民眾至金融機構存、領款的高峰期，現金流動量大，頭份分局有提供鉅額提款護鈔服務，有需要的民眾可就近向轄區分駐（派出）所或撥打110申請護鈔服務。同時，為維護地方治安，本分局將加強金融機構、珠寶銀樓和加油站等處所安全維護，確保轄區治安，防止犯罪發生。

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