罷免投票前合體陳其邁！黃捷狂掃街　林穎孟見人先給大擁抱



▲黃捷與陳其邁合體。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷捷投票倒數一天！罷捷團體和高雄市議員黃捷兩邊把握最後時間，各自出招拚選票，黃捷一天4個行程，還特地與市長陳其邁參加鐵路地下化綠廊道鋪設進度視察，陳其邁也給予黃捷肯定，也對於鳳山市民有信心，接著黃捷也與跨黨派立委議員們車掃，她談到還是非常緊張，因為要用正面迎戰不容易，相信鳳山鄉親會用溫暖和智慧做最後選擇。

▲林穎孟一見到黃捷給了個大擁抱。（圖／記者洪靖宜攝）

面對罷捷團體來勢洶洶，把握最後拉票時間，高雄市議員黃捷5日下午出席鐵路地下化綠廊道鋪設進度視察，與高雄市長陳其邁合體，陳其邁表示：「黃捷長期的表現，在選民心中自有一把尺，公職或議員應該也要受到同樣的支持，假如在議會或者是在公職的表現，有時候沒有辦法表現的讓人民滿意，當然人民也會有民主機制來做處理，所以，鳳山選民心中會有一把很明亮的標準，來評價每一個政治人物，我們也都隨時都會接受檢驗，鳳山也是很有民主素養的一個地方，我對高雄的民主對鳳山的市民有信心，明天就交由他們來做一個決定。」

參加完視察行程，黃捷緊接著與立法委員賴瑞隆、立法委員許智傑、苗栗縣議員曾玟學、臺北市林穎孟、高雄鳳山區議員林智鴻、議員張漢忠、議員陳慧文等人一同黃捷掃街拜票，林穎孟一見到黃捷還給了個大大的擁抱，為她加油打氣。

▲黃捷選前衝刺 。（圖／記者洪靖宜攝）

黃捷表示，從早上眼睛一張開到現在都還是有點緊張，因為這一戰真的不容易，甚至可以說挑戰非常大，因為要用正面迎戰來面對被罷免這件事情，其實是很不容易的，甚至是說，是全台灣的第一次用這樣的方式來面對被罷免，一路以來都是一步一腳印，穩扎穩打的希望說把它走完，那我們也都相信，鳳山的鄉親在最後的時刻一定都會用溫暖、智慧來做正確的選擇。

時間對我們來說完全沒用！