「刪Q」一階達標！　台灣基進分析4大影響：將用全黨力量捍衛

記者邱茀濱／綜合報導

台中海線民間團體1日起開啟罷免台灣基進黨立委陳柏惟連署，短短5天就達到第一階段3,000份門檻。對此，台灣基進黨認為罷免行動會有4大影響，強調會用全黨的力量去捍衛，這是一場「守護台灣民主的戰爭」。

▲陳柏惟針對遭點名罷免受訪。（圖／記者楊蕓攝）



針對陳柏惟的罷免行動，台灣基進黨分析4大影響如下：

一、擾亂台灣的政治生活，導致台灣的政治無法有效運作，增加民眾對政治、民主生活的不信任。

二、透過罷免進行政治動員，凝聚、鞏固深藍、韓粉、親中勢力的信心，呼喚他們重新集結。配合中共共機繞台等施手段施壓，內外夾擊打擊台灣民心士氣。

三、希望藉由罷免陳柏惟，不僅拔掉台灣基進在國會唯一一席，更剷除台灣國會中最堅定的台獨勢力。

四、罷免劍指陳柏惟，意在拔掉江啟臣，若挑起民眾對立情緒，江啟臣極可能成為藍營第一個被開刀的對象。

「在這場運動中，充滿中共在背後操控的影子。」台灣基進在臉書PO文批評，最堅定台派勢力面臨罷免，但國會中卻有一些親中統派，與中國口徑一致，宛如「習近平名單」，危害台灣的民主。

聲明說，台灣現行的民主選舉制度，事實是一種定期選舉、定期罷免的概念，而罷免制度則是一種緊急糾錯制度，並舉例說「當初韓國瑜在高雄開芭樂票、無心政務跑去選總統，影響整個城市發展，市民得以用罷免制度緊急糾錯補正。」

但基進認為，陳柏惟當選以來勤勤懇懇，認真問政，一人當選，全黨服務，對他發起罷免，不僅只是報復性罷免，更令人擔憂有心人刻意要拔掉力挺台灣的最堅定一席。

「如果有良知的中二選區選民，都應該提醒身邊的朋友，這些罷免案後面絕對沒有這麼簡單，而是有習近平正在下一盤大棋。」基進指出，美其名是報復性罷免，實則是中共在操盤罷免代表台獨的唯一一席，打擊台獨的進程，過去這幾年，台灣一直受到中共滲透干擾，柏惟這一罷是關鍵一戰，會用全黨力量去捍衛。

最後聲明強調，過年後這場攸關台灣民主進程的硬戰，台灣基進不怯戰，更不懼戰，會為了守護台灣民主戰下去。