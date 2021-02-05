選前之夜痛罵黃捷「可恥」！許淑華舉3例：她雙標質詢，向下沉淪

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

罷捷投票倒數一天！罷捷團體和高雄市議員黃捷兩邊把握最後時間，各自出招拚選票，重頭戲就是晚間6時30分在捷運鳳山西站議會路廣場舉辦「罷捷團結之夜」，眾多藍營民代現身力挺，希望能衝出一波罷免票。



▲罷捷選前之夜 。（圖／記者吳世龍攝）

▲支持者看到江啟臣和趙少康合體拍影片不斷歡呼 。（圖／記者吳世龍攝）

罷捷團體把握選前最後一晚，晚間6時30分在捷運鳳山西站議會路廣場舉辦「罷捷團結之夜」活動，現場支持者頭綁紫色的罷捷絲帶，口戴國旗口罩，現場活動人潮綿延約80公尺，晚間7時，由國民黨主席江啟臣和剛返回國民黨的趙少康合體拍影片，內容中兩人呼籲大家出來使行公民權，投下同意票，用行動支持鳳山和高雄。並由秘書長李乾龍代表江啟臣，上台致詞表達國民黨在此次聲援「反萊豬罷黃捷」的立場及態度。

▲國民黨立院黨團幹部成員上台助講。（圖／記者吳世龍攝）

接著由安排包括國民黨立院黨團幹部成員助講，包含總召費鴻泰、林為洲、吳怡玎、李貴敏、鄭正鈐等人上場聲援罷捷團體。其中，被封為「神力女超人」超人立委許淑華約19時30分上場，許淑華手綁罷捷絲帶，一上台受到熱情歡呼。

▲罷捷選前之夜許淑華上台 。（圖／記者吳世龍攝）

許淑華上台致詞表示，當時高雄人願意給年輕人機會，黃捷漂亮又年輕，想讓她為高雄服務，這就是高雄人胸襟，願意支持年輕人，但黃捷卻沒有在地方努力，卻向下沉淪。第一件事，時代力量人頭黨員案，被移送檢調，這愧對支持她的選民；另外，她離開時代力量後，應該是沒有包袱，議場內應該全力監督市府，但她卻雙標質詢，質詢韓國瑜翻白眼，面對陳其邁就搭舞台讓陳其邁講政績，加上在市議會因開放萊豬進口訂定自治條例時也落跑，就是因為她準備加入民進黨，所以她不敢表態，許淑華痛批「非常可恥，你可以表達支持反對，逃避更可惡，你沒有擔起政治責任，愧對選民，愧對職務。」

第三，許淑華指出，前高雄市議長許崑源，當時很疼惜提攜黃捷，許過世後，她人前人後表現不一樣，當時她雖有參加許崑源告別式，但她前幾天上網路節目談到此事態度卻前後不一，轟她「沒有政治倫理、沒情沒義，她愧對社會，這幾點應該罷免黃捷。」

除此之外，她痛批蔡英文使用權力干預公民活動，因為這理由更應該站出來，高雄這幾天很熱鬧，一堆大咖來，就是小蝦米對抗大鯨魚，她轟蔡英文下令保護黃捷，就是因為她怕王浩宇第一張骨牌已倒，就怕後面黃捷、陳柏惟也跟著被罷免，萊委都被罷免就保不住位置，所以讓這把火燒到總統府，萊豬這把火燒到總統府。她向支持者喊話：「明天結果很辛苦，但我們不怯戰，我們奮戰到底，我們要有信心，為了正義而戰，鳳山人加油。」





▲罷捷選前之夜 。（圖／記者吳世龍攝）

另外因應反萊豬，還邀來精神科醫師蘇偉碩、黃義霖受邀宣講反萊豬議題，晚會最後由罷捷領銜人劉辰芳、發言人徐尚賢接續演講，最後要合唱《明天會更好》及《世界第一等》，拉抬罷捷聲勢。