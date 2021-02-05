蘇大媽必關理由曝！法官刷一整排官司：都是她「嚴重漠視法令」

記者林悅／台南報導

台南「檢舉達人」蘇大媽，2018年間違反《醫療法》判刑5月，檢察官原准予易科罰金15.1萬元，但蘇大媽仍持續檢舉濫訴，被檢方撤銷易科罰金，面臨入監服刑，蘇女不服，向台南地院聲請異議，法官認為蘇女漠視法令程度嚴重，檢方撤銷易科罰金並無違誤，判蘇女敗訴。

▲法官認為蘇大媽漠視法令程度嚴重，對社會法秩序危害重大，檢方撤銷易科罰金並無違誤。（圖／記者林悅攝）

台南地院行政庭長林福來指出，蘇女先前因違反醫療法被判有期徒刑5個月確定，如易科罰金，以1000元折算1日。2020年12月23日台南地檢署執行檢察官傳喚她到庭訊問後，准予分期繳納易科罰金。但之後，檢察官另於2021年1月15日，撤銷准予易科罰金及分期繳納，命蘇女應於收到裁定後10日內到案執行，蘇女不服，向台南地院聲請異議。

台南地院指出，執行檢察官撤銷易科罰金，是因為發現蘇女之後仍不改濫訴、藉端滋擾公務機關的行徑，多次在她其他提告的案件中，以曾遭改列證人，要求該案檢方給予證人旅費並大聲咆哮、無理控告法警涉犯強制罪、於夜間櫃檯外等候區、地檢署西側門等地點，對法警不斷咆哮騷擾、拍打櫃檯等情節。

台南地院表示，執行檢察官認為所為顯示「毫無悔意」，且先前所犯多起妨害公務、侮辱公署等刑事案件、及涉違反社會秩序維護法的案件，多次正是在公務員執行公務時施予強暴脅迫或侮辱之行為，而構成妨害公務。執行檢察官因而改認定，原本核准分期繳納易科罰金的目的，顯然不能收矯正及維持法律秩序等效果，決定撤銷，並命蘇女應於文到10日內到案執行。

法官認為，此事屬執行檢察官的合法裁量權，且蘇女在違反前述醫療法犯行之前，犯案累累。曾於2013年間犯傷害案件被判刑3個月確定，於2015年易科罰金執行完畢；2017年間又犯公然侮辱罪，被判處拘役25日確定，於2019年易科罰金執行完畢；另於2019年間，犯妨害公務罪5次、侮辱公署罪1次，被判刑8月，現正由台南高分院審理中；2020年間另犯妨害公務罪，現由苗栗地院審理中；亦因妨害公務罪，經台南檢方於2021年1月4日偵結聲請簡易判決處刑。

此外，蘇女另涉違反社會秩序維護法案件繁多，2016年間1件、2017年間2件、2018年間3件、2019年間3件、2020年間9件，其中經法院裁處罰鍰者，蘇女2019年、2020年之案件迄今至少6件均未繳納。

法官認為，蘇女「屢未遵守最低限度國民道德之刑法、社會秩序維護法等規定」，且所違反規定之行為，幾乎都是在公務員執行公務時，有施強暴或侮辱之行為，而構成妨害公務罪，或者其他之咆哮、藉端滋擾等觸犯社會秩序維護法之情節，足以認定「蘇女並未因先前論罪科刑獲得警惕，顯見其漠視法令程度嚴重，對社會法秩序之危害重大」。法官訒為，執行檢察官撤銷易科罰金等，並無違失，判蘇女敗訴。

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