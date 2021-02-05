蓋亞那挑起兩岸論戰！　國台辦再發文：謀獨只會次次失敗

▲蓋亞那事件，造成兩岸外交、對口單位論戰。圖為大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

蓋亞那合作共和國終止與台灣簽署設立「台灣辦公室」協議，重重挑起兩岸敏感神經，面對我方抨擊大陸無理「霸凌打壓」，壓縮台灣國際空間，大陸國台辦晚間第二度發文回應稱：「我們正告民進黨當局立即停止任何謀獨行徑，否則只會遭受一次次失敗的下場。」

對於蓋亞那因大陸施壓，宣布終止與台灣設立辦公室的協議，陸委會5日表示，中共以零和思維打壓台灣國際生存空間、威脅利誘手段干預他國自主對外發展，只會加深台灣人民及國際社會的反感。

▲對於陸方的外交打壓，陸委會嚴正表達抗議。圖為陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

昨天甫發文恭賀台灣外交突破的總統蔡英文，也再次於臉書發文表態，提到中共總書記習近平才在世界經濟論壇上提到，「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」，但這原本應該是一個大國的莊嚴承諾，如今北京當局卻讓這項宣示成為莫大的諷刺，而此舉既無助於兩岸關係，也無助於改善中國大陸的國際形象。

對此，大陸國台辦發言人馬曉光5日晚間二度發文回應，他說，「台灣是中國的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。」有關國家堅持正義、堅持國際關係基本準則，反映了國際社會普遍共識。

馬曉光還稱，民進黨當局執念於台獨錯誤立場，慣於顛倒黑白，誤導輿論，性質惡劣，「我們正告民進黨當局立即停止任何謀獨行徑，否則只會遭受一次次失敗的下場。」

在此之前，馬曉光已於5日下午先行發出書面答問表示，「我們一貫反對中國台灣地區同我建交國發展官方關係。」民進黨當局渲染的所謂「外交突破」，只會自取其辱，以失敗收場。

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