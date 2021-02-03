張麗善大推茂谷柑秒殺6.7萬顆！王令麟加碼50%東森幣：助小農拼銷售

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為行銷雲林良品， 繼黑金剛花生之後，縣長張麗善昨（2）日下午再度到東森購物《東森農場》LIVE節目，推廣被稱為「年柑」的茂谷柑，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣力挺，開賣後會員搶下單，總共1500箱、約6萬7500顆火速完售。

▲雲林縣長張麗善昨再度到東森購物《東森農場》LIVE節目，推廣茂谷柑，東森購物董事長王令麟加碼回饋50%東森幣力挺，1500箱、約6萬7500顆茂谷柑秒殺完售。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年1月初，張麗善首登東森購物台促銷「北港黑金剛花生」，王令麟加碼50%東森幣回饋，當天節目播出後造成熱烈搶購，總計2500組共計2萬7500包完銷，張說，「東森購物帶來的實質獲益，為小農提供暢通的促銷管道，消費者購買踴躍，短時間內馬上看到成效，第一次賣黑金剛花生賣得很有信心，打鐵趁熱，在年前推銷茂谷柑，希望大家買爆。」

雲林縣茂谷柑主要產地在斗六、古坑及斗南，種植面積約410公頃，每年農曆春節前後正是產季，外型鮮紅亮麗，果肉香軟有彈性，有如「橘美人」般金黃美麗的外觀，又具黃金吉祥、大吉大利的意涵，圓滾滾外型象徵一家團圓，吃起來果肉多汁甜度高，是年節送禮與拜會親友的優質伴手禮。

茂谷柑屬於溫寒帶的水果，除非是降雪或冰霰才會受損，今年入冬後寒流接連報到，雲林縣連日出現10度以下氣溫，清晨更一度有5至7度低溫，低溫反而有助於茂谷柑熟成。茂谷柑因為低溫下成長，轉色更為明顯，糖酸比程度更高，今年寒流一波波，催熟了茂谷柑。

雲林縣政府農業處長吳芳銘對於東森購物、東森農場協助小農大力銷售，表達感謝，也希望消費者能夠多多捧場討喜的茂谷柑。張麗善強調，「東森購物提供平台資源幫助小農，希望雙方能建立一個長期永續的合作關係，因為雲林縣不只是一個農業大縣，也是畜產中心、蔬果中心，只要東森有任何需要，都可以源源不絕的供應協助。」

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，去年在疫情衝擊下，更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，每檔銷售成績表現亮眼，幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

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