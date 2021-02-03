東森購物送10支iPhone 12 Pro Max　幸運得主會員出爐

▲東森購物推「100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G」，2日晚間8點由東森購物總經理彭鴻珷（右2）抽出10位幸運得主會員。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

搶攻農曆年前買氣，東森購物推出「100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G」，一共有10支，總市值超過41萬元，2日晚間8點舉辦抽獎，除了9個頻道LIVE聯播，包含有線電視4頻道以及MOD 5頻道，東森集團亦動員旗下ETtoday及6個粉絲團同步直播；在律師陳盈君見證下，節目現場由東森購物總經理彭鴻珷抽出10名幸運得主。

東森購物上個月首次推出「100枚東森幣抽休旅車」活動，創造話題並吸引廣大會員響應。為回饋會員朋友，1月份再推「100枚東森幣抽iPhone 12 Pro Max 256G」，全通路任一筆1元起有效消費，就有機會以100枚東森幣帶走iPhone 12 Pro Max 256G（顏色隨機），中獎名額更一口氣增加至10名，活動吸引近2萬名會員參加，其中有會員更是「豪擲萬金」下注超過18萬枚東森幣。

▲東森幣抽獎活動一波接一波，除了抽iPhone 12 Pro Max 256G，接下來春節期間，將天天送東森購物100萬元提貨券。

幸運得主會員也在2日晚間正式出爐，中獎名單包括：屏東縣內埔鄉陳○蓮、新北市中和區王○男、新北市新店區丘○怡、台中市西區萬○玲、嘉義市高○興、新北市土城區林○雄、台南市佳里區林○婷、台北市萬華區張○嘉、嘉義市劉○華、台中市東郭○露，除了遍及全台各地，年齡層橫跨29～68歲，且使用通路涵蓋電視購物、MOD、型錄、電話行銷及網路等。值得一提的是，來自新北市土城區的林○雄是超過20年的東森購物忠誠會員。

彭鴻珷表示，上回休旅車抽獎活動帶動業績成長30%；今年1月趁勝追擊，再推東森幣抽iPhone 12 Pro Max，也推升業績近30%。擦身iPhone也不要失望，東森購物現正推出「東森玩很大★樂透過新年」活動；疫情期間，會員在家觀看東森購物台，不僅購物便利又安心，還能使用東森幣下注，50枚東森幣就有機會抱回東森購物100萬元提貨券，開心過好年。

東森購物抽獎一波接一波，即日起至2/21比照台彩大樂透，推出「東森玩很大★樂透過新年」，最高頭獎100萬元提貨券。2/1～2/21活動期間，下載東森購物App註冊/登入成為會員並依規定取得東森幣後，可於「打卡/遊戲」區使用東森幣進行東森樂透遊戲「自行選號」或「系統選號」投注；或以撥打東森購物客服專線0800-057-999，會員進線透過專人進行「系統選號」快速投注。每次使用50枚東森幣即可投注「東森樂透」乙次，活動期間每名會員的投注次數不限。

「東森玩很大★樂透過新年」活動才開跑一天，截至2/2中午為止，已有超過1.3萬名會員下注，累積超過650萬枚東森幣。春節期間還有東森幣擴大折抵活動，以及透過LINE購物導購享LINE POINTS回饋加碼活動。此外，東森購物ETMall 2月份20家指定銀行最高回饋11%。

東森購物APP下載網址

https://www.etmall.com.tw/XML/content/DMSetting/Final/202005/SP_1115450/w/index.html

