獨／廂型車頂綁「3大包+塑膠椅」上國道　目擊駕駛驚呆

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名民眾1月28日中午行經國道一號北向246公里時，發現一輛銀色自小客貨車有點怪異，靠近一看，小客貨車頂綑綁貨物，明顯超高裝載，其中一包沒有綁妥向後方垂墜，民眾與該車相遇後一分鐘即離開國道，事後越想越覺這輛車實在太危險，便將影片曝光，提醒其他駕駛人，裝載貨運行駛國道務必注意規定。

▲民眾表示，載的人可能覺得很輕，在上面沒什麼危險性，但真的疊得太高，車廂中看起來也是塞買東西，應該是放不下了，所以上面也綁了一些紅色塑膠椅，可能要去擺攤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

曝光影片的民眾表示，事發斗南段國道一號北上245-247k處接近78閘道，廂型車上面綁的好像是絨布娃娃，可能是在擺攤的，綁了3袋只用一條白色的繩子繫著，在上面晃啊晃，高度幾乎與35噸卡車一樣高，忽然看到真會讓人嚇一跳，這麼大一包，萬一掉下來，後車為閃避恐怕會失控，雖然內容物是軟的，但體積龐大，一般駕駛人都是下意識直接閃避。

載的人可能覺得很輕，在上面沒什麼危險性，但真的疊得太高，車廂中看起來也是塞買東西，應該是放不下了，所以上面也綁了一些紅色塑膠椅，可能要去擺攤，車速達百公里，宛如特技。因幾分鐘後下快速道路78閘道，不知違規車輛往何處去。

▲小客貨車竟然車頂綑綁貨物垂墜，車速達上百公里，宛如特技，因幾分鐘後下快速道路78閘道，不知違規車輛往何處去。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，經查看該影片係發生於國道一號北向斗南路段，一部自小客車行駛於外側車道，於車頂載運貨物違規行駛。警方表示，依據道路交通安全規則第38條第1項第2款及第3款之規定「汽車全寬其後輪胎外緣與車身內緣之距離小型車不得超過十公分，全高小型車不得超過全寬之一點五倍，其最高不得超過二點八五公尺。」及道路交通安全規則第77條第2項規定「汽車裝載時物品應捆紮牢固，堆放平穩。」

警方說明，按貨車行駛高速公路及快速公路，裝載之貨物，應嚴密覆蓋、捆紮牢固。汽車裝載時，載運人客、貨物必須穩妥，車門應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，高速公路及快速公路交通管制規則第21條第1項第1款前段及道路交通安全規則第77條第1項第2款分別定有明文；次按汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不遵使用限制、禁止、行車管制及管理事項之管制規則而有裝置貨物未依規定覆蓋、捆紮之行為者，處汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰，道路交通管理處罰條例第33條第1項第11款亦規定甚明，汽車駕駛人自應共同遵守相關法令規定。

▲小客貨車竟然車頂綑綁貨物，明顯超高裝載，其中一包感覺沒有綁妥，向後方垂墜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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