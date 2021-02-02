獨／客運緩慢左轉仍遭機車擦撞　目擊者：遇神風特攻隊再慢也沒用

▲臺西客運行經林森路左轉，遭對向直行機車擦撞車頭，右邊女騎士看傻眼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮2日下午發生一起車禍，一輛臺西客運行經林森路左轉，遭對向直行機車擦撞車頭，機車女騎士當場撞飛倒地，所幸僅受輕微擦挫傷送往若瑟醫院治療。警方表示，雙方均未酒駕，詳細肇事原因仍待進一步調查。

今日下午2點44分虎尾鎮林森路與博愛路口發生一起客運與機車碰撞車禍，由50歲林姓男子駕駛臺西客運行經林森路2段，左轉博愛路時減緩速度等待對向車輛經過，未料大車起步速度慢，轉到一半，對向黑色自小客車停下讓客運先行，這時自小客後方疾駛一輛機車，就這樣擦撞上客運車頭。

24歲葉姓女騎士從埓內往虎尾方向直行，抵博愛路口擦撞到客運車頭而倒地，所幸撞擊力不大，女騎士僅受輕微擦挫傷，由救護車送往醫院治療。警方表示，依道路交通安全規則第102條第1項第7款規定：「轉彎車應讓直行車先行」，呼籲駕駛人應有「轉彎車必須讓直行車」的路權觀念，並沒有轉彎車先達中心處，就較直行車優先的規定，此車禍案件肇事原因仍需進一步調查。

附近民眾表示，林森路為進出虎尾主要交通幹道之一，聽到碰撞聲第一個想法就是「又撞到了」，經調閱監視器發現，臺西客運轉彎時非常注意且緩慢，但感覺機車騎士根本未注意前方，基本上只要接近路口應防禦性減速，但畫面看來機車騎士宛如神風特通對直直衝，遇到這種的，客運轉彎再怎麼慢也沒用。

▲臺西客運轉彎時非常緩慢，機車騎士疑似未注意前方，民眾認為，基本上只要接近路口應作防禦性減速。（圖／民眾提供）

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