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張麗善年前力推雲林茂谷柑　王令麟再送東森幣太划算火速賣光6.7萬顆

東森購物《東森農場》賣雲林茂谷柑（圖／東森購物提供）

▲有「大吉大利」寓意的橘子在農曆春節前後買氣特別好，雲林縣長張麗善（右2）、雲林縣政府農業處長吳芳銘（左1）與小農李翊煒（右1）特別帶來當地好品質的茂谷柑，和購物專家怡君（左2）在《東森農場》節目上分享給東森購物會員朋友。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

過年吃橘子大吉大利，也是年節最佳伴手禮！趕在農曆春節前夕，雲林縣長張麗善再度化身購物專家，2日特地北上到東森購物《東森農場》LIVE節目，推廣被稱為「年柑」的茂谷柑，精挑細選「25A外銷禮盒等級」，每一顆皮薄、飽滿又多汁，擁有恰恰好的黃金酸甜比，一整箱足重9公斤，約45～48顆，東森價888元，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣力挺，開賣後會員搶下單，總共1500組、約67,500顆火速完售。

雲林縣種植茂谷柑面積約410公頃，主要產地分佈在斗六、斗南、古坑等地區，其中古坑鄉產區最大，種植面積達220公頃，超過一半。對於當地出產的茂谷柑，張麗善對品質很有信心，她說，除了種植面積大，當地溫差大、濕度夠，農民細心栽種是茂谷柑好吃的關鍵之一，例如果實成長過程中，會幫它們塗上「防曬乳」，也就是碳酸鈣，以避免果實曬傷，把每一顆茂谷柑當作是「小心肝」一樣呵護。

東森購物《東森農場》賣雲林茂谷柑（圖／東森購物提供）

東森購物《東森農場》賣雲林茂谷柑（圖／東森購物提供）

東森購物《東森農場》賣雲林茂谷柑（圖／東森購物提供）

▲東森購物嚴選25A外銷禮盒等級茂谷柑，每一顆外型渾圓漂亮，吃起來味美多汁、酸甜中和恰恰好。

節目上也特別準備不同於其他等級茂谷柑做比較，從外觀來看，可以明顯發現雲林茂谷柑的毛細孔細緻、外皮光滑、色澤金黃，剝開以後，不僅皮薄，吃起來更是味美多汁、酸甜中和。而此次東森購物推薦給會員朋友，為嚴選25A外銷禮盒等級茂谷柑，擁有產銷履歷保證，價格也很超值，張麗善都驚嘆「東森購物賣的價錢，比起市場零售秤斤論兩便宜約2成，一整箱買起來真是很值回票價。」

今年1月初，張麗善首登東森購物台促銷「北港黑金剛花生」，王令麟再加碼50%東森幣回饋，當天節目播出後造成熱烈搶購，總計2,500組共計27,500包完銷，效果立竿見影，「東森購物帶來的實質獲益，為小農提供暢通的促銷管道，消費者購買踴躍，短時間內馬上看到成效，第一次賣黑金剛花生賣得很有信心，所以今天趕快又再來，趁年前推銷茂谷柑，希望大家買爆，欲購從速。」

東森購物《東森農場》賣雲林茂谷柑（圖／東森購物提供）

▲張麗善1月初首登東森購物台賣北港黑金剛花生，東森購物的通路力量讓當天買氣大好，因此特別趕在年前再上《東森農場》推銷茂谷柑。

對於東森購物、東森農場協助小農大力銷售，雲林縣政府農業處長吳芳銘也為此表達感謝，也希望消費者能夠多多捧場討喜的茂谷柑。張麗善則是再提到，「東森購物提供平台資源幫助小農，希望雙方能建立一個長期永續的合作關係，因為雲林縣不只是一個農業大縣，也是畜產中心、蔬果中心，只要東森有任何需要，都可以源源不絕的供應協助。」

東森集團動員旗下電視購物、購物網等多通路，與在地小農們站在一起，號召會員一起發揮愛心，實際付諸行動，不計成本愛心回饋予農民，去年在疫情衝擊下，更是率先加入農漁產銷售國家隊行列，《東森農場》推出至今，已與中央及地方等13位首長攜手合作，包括助攻嘉義極光哈密瓜賣光1,600顆、台東鳳梨釋迦秒殺3,500組、台南關廟金鑽鳳梨完銷4,000組、台南東山柳丁火速完銷36萬顆，午仔魚及龍虎斑熱賣8,000條，每檔銷售成績表現亮眼，幫農民大拚內銷，也讓消費者次次品嚐到在地美味。

除了努力大獲肯定，東森農場嚴選品質層層把關，均從產地直送宅配到府，推出後受到廣大會員的熱烈好評，多年來也秉持「東森嚴選」的精神，尋找台灣各地優質產品，同時拋磚引玉，期望各界共同支持在地農業。

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