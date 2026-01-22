工會評鑑ING、勞工幸福不NG　台南市啟動2026年工會評鑑

▲台南市勞工局啟動2026年工會評鑑，邀請優質工會分享實務經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化工會會務運作、財務管理與永續發展，台南市勞工局每年辦理各產業、企業及職業工會會務評鑑，由勞工局組成評鑑小組，並邀集勞動部勞工保險局台南市辦事處及衛生福利部中央健康保險署南區業務組相關人員，進行實地考評，並針對會務尚未成熟的工會加強輔導，協助穩健成長。

2026年工會評鑑自3月3日起正式展開，評鑑項目涵蓋組織、人事、會務推動、福利服務、財務處理、雙語環境及資訊e化等面向，另將簽訂團體協約、參與慈善公益與社會服務列為評分重點。勞工局22日舉行記者會，特別邀請台南市男子理髮職業工會理事長陳杰雄，以及正道工業股份有限公司工會理事長宋照濱，分享打造「優質工會」的關鍵經驗。

台南市男子理髮職業工會理事長陳杰雄表示，工會領導者必須掌握社會脈動，帶領勞工朋友朝正確方向前進。工會自2008年導入「TTQS國家人才發展品質管理系統」，從資源整合到教育訓練皆依品質管理制度執行，訓練品質持續精進，迄今已榮獲「4連銅」佳績。工會也長期辦理在職進修課程，累計開設36班、訓練時數達2800小時、受訓人次約1000人，並積極輔導考照，於2023至2024年通過勞動部B級訓練單位認證。

此外，該工會自96年成立志願服務隊，長期為職災勞工、教養院、養護機構、醫院、特殊學校及獨居長者提供義剪服務，並配合市府推動「有情有疼心、義剪亮容顏」活動，持續以專業與愛心服務弱勢，年年在工會評鑑中榮獲「優等」肯定。

正道工業股份有限公司工會理事長宋照濱指出，企業工會依法享有工會同意權、勞方代表推派、團體協約簽訂及勞動檢查陪同等權利，唯有透過工會，才能保障全體勞工權益。該工會成立1994年，歷經多次溝通協調，於2011年首次與公司簽署團體協約，並於2025年續約時，為會員爭取免費中餐、依年資核發精勤與功績獎金、員工分紅制度、福利金保障，以及天然災害停班停課全薪給假等多項友善勞動條件，成功以協商取代對立，打造安心、永續的勞動環境，也因此在工會評鑑中獲得「優等」殊榮。

勞工局指出，臺南市目前企業工會共55家，已成功輔導37家與事業單位簽訂團體協約，涵蓋率達67.28%，並獲勞動部連續8次頒發優等或特優獎肯定。勞工局長王鑫基表示，只要對穩定勞動關係、促進勞資和諧、保障勞工權益有所助益，勞工局都願意「Do something，多做一點」。

王鑫基局長特別感謝工會夥伴犧牲假日投入義剪、弱勢家戶修繕、家具整修及賑災等公益行動。他說，勞工要的不多，只希望「回到家有人等、屋子不漏、明天有班、有路可走」，勞政工作不是抽象政策，而是回應勞工最真實的需要，讓每一位勞工都能擁有安全、有尊嚴的生活，期盼更多工會加入做工行善行列，讓臺南成為有溫度、有深度、永續的希望家園。