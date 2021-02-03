　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樂透中一百萬「生活改變在哪？」　小資族：第一桶金最關鍵

樂透中了一百萬，人生真的會變成土豪的形狀嗎？不少網友集資買樂透之餘，熱衷討論「中一百萬能幹嘛？」不少答案包括買屋頭期款、買禮物犒賞自己和家人、深造學習的學費都有了著落。其中不乏發達人士表示：人生第一個一百萬非常關鍵，靠著第一桶金滾出身家的有錢人，比比皆是。

現在小資族有個簡單贏得第一桶金的機會！只要看新聞、得東森幣，新春2/10到2/21開出東森購物100萬元提貨券，今天就下注，得獎機會越多，讓您荷包滿滿、新年發大財！

ETtoday新聞雲總經理陳安祥表示，「樂透過新年」遊戲比照台彩樂透開獎號碼，新聞雲App會員只要有50枚東森幣，就可下注拚好運！

春節2月10日天天開獎一直到2月21日，每天開出頭獎100萬元的東森購物提貨券，如果沒有人得獎可再累積到下期。同時，每人下注次數不限，投注愈多、中獎機率愈高。

小訣竅提醒您，用新聞雲App看新聞、做任務就能補充東森幣。期待網友們多多參加，牛年開頭就幫自己大加薪！！

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

如還未下載新聞雲APP，四步驟超簡單》

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.下載並註冊新聞雲App會員


2.綁定東森購物會員開啟東森幣功能，綁定即領300枚東森幣

3.點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲

4.每次下注50枚東森幣，看新聞就能累積任務獲得東森幣！吸收新聞新知，連帶提高下注次數！

已經是ETtoday新聞雲APP的使用者，每天看新聞就能累積東森幣。看新聞獲得的東森幣，將會於隔日入帳，天天看新聞，讓您下注下不停！

還不是ETtoday新聞雲APP的使用者，現在可以趕快下載東森新聞雲APP，綁定東森購物會員開啟東森幣功能，首領300枚東森幣，就可點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲。

※點我進活動頁，成為百萬得主※

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹只穿丁字褲…被帥醫師拍屁股羞喊「蠻爽的」　網戰翻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立春到！「強對流鋒面」襲過年時間曝　今晨9.4℃白天飆28度

樂透中一百萬「生活改變在哪？」　小資族：第一桶金最關鍵

立春「六星連珠」災難爆發！22:58交節氣　命理師預警：股市最低點

新北地下豆腐工廠！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了

案913「裝病騙篩檢」要開罰？　藥師點破這不利防疫：很奇怪

學長開會大喊「妳奶頭露出來」！整桌人轉頭看　女大生崩潰痛哭

PO文力挺雞排妹遭酸「蹚渾水」　美女律師1句神回：沒在怕的

審視彼此的歧異　2020台北雙年展「你我不住在同一星球上」

可以購買「疫苗原液」自行生產疫苗嗎？　網解答：做了台灣被告死

部桃轉院病患「突然肺炎死亡」　家屬悲痛：靈堂不敢設在家裡

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

立春到！「強對流鋒面」襲過年時間曝　今晨9.4℃白天飆28度

樂透中一百萬「生活改變在哪？」　小資族：第一桶金最關鍵

立春「六星連珠」災難爆發！22:58交節氣　命理師預警：股市最低點

新北地下豆腐工廠！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了

案913「裝病騙篩檢」要開罰？　藥師點破這不利防疫：很奇怪

學長開會大喊「妳奶頭露出來」！整桌人轉頭看　女大生崩潰痛哭

PO文力挺雞排妹遭酸「蹚渾水」　美女律師1句神回：沒在怕的

審視彼此的歧異　2020台北雙年展「你我不住在同一星球上」

可以購買「疫苗原液」自行生產疫苗嗎？　網解答：做了台灣被告死

部桃轉院病患「突然肺炎死亡」　家屬悲痛：靈堂不敢設在家裡

「貴婦版蕭薔」舊愛詐騙銀行OL　「現金丟置物櫃」拐取2000萬

台南自撞6死！18歲男頸椎全斷　親哥懊悔IG連發2文自認「失敗」

13款熱賣WOC鍊帶包選擇！Chanel、Loewe、Dior　一包收納鈔票與手機

快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！　網路服務系統執行長傑西接任

立春到！「強對流鋒面」襲過年時間曝　今晨9.4℃白天飆28度

樂透中一百萬「生活改變在哪？」　小資族：第一桶金最關鍵

小國出兵80人打仗卻回來81人　網笑瘋：不愧是史上最搞笑戰爭

英國百歲老兵染疫病逝！　曾靠雙腳為醫護募得11億元感動世界

普丁和內褲名留歷史！俄異議領袖納瓦爾尼出庭　批普丁暗算手法髒

美滅門命案！槍手深夜殺害一家7口　5幼童1男不治、1女命危

68歲阿嬤一周跑5天夜店跳通宵　不喝酒只要柳橙汁...驚人家世曝

生活熱門新聞

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

即／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡

案913「裝病騙篩檢」將開罰　藥師點破1件事

新北地下豆腐工廠…蒼蠅爬滿！業者現身回應了

案913「超謹慎採檢史」曝光！網淚讚爆

挺雞排妹遭酸「蹚渾水」　美女律師沒在怕

嬤每天買「高鐵便當」　真相曝光網友全笑翻

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

部桃轉院病人「肺炎死亡」！指揮中心回應了

部桃轉院病人肺炎亡　家屬不敢在家設靈堂

可以買疫苗原液自產疫苗嗎？網：做了被告死

鳳凰電波關鍵步驟療程品質不打折

更多熱門

相關新聞

東森購物大爆發　王令麟：1月獲利翻倍漲

東森購物大爆發　王令麟：1月獲利翻倍漲

東森購物舉辦東森幣樂透活動自2/1 00:00開跑後，統計首日就有多達560萬枚東森幣、逾11萬注投入。東森購物董事長王令麟在活動開跑記者會上提到，2021年1月獲利達1.75億元，比去年同期的8000萬元倍增，2021年單月EPS達1.5元，破開台來的紀錄，推估今年全年可挑戰18元，比原本預估的16元更高。

新北瑞芳刮刮樂中千萬！　台彩：2000萬紅包還沒人中

新北瑞芳刮刮樂中千萬！　台彩：2000萬紅包還沒人中

台彩代言人吳姍儒分享電腦選號小撇步　生日數字往前、往後容易中

台彩代言人吳姍儒分享電腦選號小撇步　生日數字往前、往後容易中

他想包整本刮刮樂　網揭1技巧：要換本

他想包整本刮刮樂　網揭1技巧：要換本

關鍵字：

東森幣東森新聞雲東森樂透樂透過新年全民搶寶東森刮刮樂有刮則靈刮刮樂

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

熱戀1個月共赴黃泉！友IG悼念：回來好嗎？

南檢完成自撞車禍6人死亡案相驗

姑丈擬提國賠：道路設計不良

台南市台江大道實勘橋梁銜接路面無落差

丈夫性功能障礙無子！婆婆提議由堂哥代行房播種

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

男大生撞法拉利慘死！科技總座嗆：撞山壁提國賠嗎？

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面