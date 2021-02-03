　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

滾水猛澆熟睡男友！燙到皮膚整片脫落　惡毒女全程歡笑錄影PO網

記者王佩翊／編譯

美國伊利諾州一名22歲的女子日前趁著男友熟睡時，竟將一盆滾燙的熱水潑在對方身上，導致男方全身多處嚴重燒燙傷。更可怕的是，這名女子用手機錄下整個過程，並將這段驚悚影片上傳至Snapchat。除此之外，為了折磨男友，不讓其就醫， 她還將車鑰匙藏起來。警方1月19日在密西西比州逮捕這名女嫌，並將其引渡回伊利諾州。

根據《紐約郵報》報導，現年22歲的賽克斯（Alexis Sykes）1月2日趁著同居的男友在沙發上熟睡時，拿著一盆滾燙的熱水直接澆在男方身上，不僅如此，她還拿起手機錄下整個犯案過程，並將影片上傳至Snapchat帳號。據悉，賽克斯還將男友的車鑰匙藏起來，試圖讓對方「無法就醫」。

▲男女,戀愛,男孩,感情,男人,父子,男友。（圖／翻攝自pixabay）

▲被害人在沙發上睡覺卻突然被女友潑熱水。（圖／翻攝自pixabay）

賽克斯的男友不斷地祈求她將其送醫，但賽克斯絲毫不以為意。她甚至還一邊錄著影片一邊說道，「我現在有點難過，因為他（指男友）的臉到腰間有2到3度的燒燙傷，他哭著求我送他去醫院耶。」十分殘忍。據了解，當時賽克斯男友的皮膚已經因為高溫而「搖搖欲墜」。

在無情的嘲諷下，被害人最後只好用盡最後一絲力氣，找到車鑰匙，並自行開車前往醫學中心就醫。由於傷勢嚴重，賽克斯的男友隨即就被送進燒燙傷病房，並接受植皮手術。

警方1月19日在密西西比州逮捕賽克斯，並將其引渡回伊利諾州。據悉，賽克斯的保釋金為50萬美金，下一次出庭日在3月。檢方也表示，目前嫌犯的動機不明，仍須深入調查。

床包也能吸濕排汗！天絲床包組下殺3.9折，花1190元就能睡超好

►聽Podcast掌握國際局勢

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／桃園人夫揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰
今年是「寡婦年」！立春8大禁忌　小心做了衰整年
石原里美爆確診新冠肺炎　進劇組第1天測出陽性
快訊／居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬
情侶搭地鐵佔整排座椅「激情運動」　乘客嚇傻：一路沒停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

英研究：染新冠癒後　近9成患者抗體可持續6個月

中國駭客疑鑽SolarWinds漏洞！入侵美政府電腦　公務員個資恐遭竊

13歲少女被3男拖上車性侵8天　爸控訴惡警吃案：只當普通綁架案

滾水猛澆熟睡男友！燙到皮膚整片脫落　惡毒女全程歡笑錄影PO網

日本共同社：緬甸「全國民主聯盟」400名國會議員已獲釋！

外科醫師古柯鹼塗下體害死人妻　判刑9年+求償他翻供：是自願的

貼身女護衛「性賄賂」遭槍斃！金正恩震怒令改組　他分析：嚇壞了

愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

英研究：染新冠癒後　近9成患者抗體可持續6個月

中國駭客疑鑽SolarWinds漏洞！入侵美政府電腦　公務員個資恐遭竊

13歲少女被3男拖上車性侵8天　爸控訴惡警吃案：只當普通綁架案

滾水猛澆熟睡男友！燙到皮膚整片脫落　惡毒女全程歡笑錄影PO網

日本共同社：緬甸「全國民主聯盟」400名國會議員已獲釋！

外科醫師古柯鹼塗下體害死人妻　判刑9年+求償他翻供：是自願的

貼身女護衛「性賄賂」遭槍斃！金正恩震怒令改組　他分析：嚇壞了

愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

翁立友發音檔「親自朗誦澄清聲明」　向粉絲道歉：讓大家擔心了

評／淚揭遭性騷「還要被檢討」　如果她不是雞排妹呢

快訊／桃園人夫凌晨揪女友嘿咻！嗨到「馬上風」亡　妻接通知崩潰

60歲富豪「娶6妻」！全都認識3周就結婚...坦言從不約會「直接來」

東森自然美創新連鎖模式　多元通路助攻後疫情時代逆勢上揚

「這世界上，誰沒有誰活不下去？」《流金歲月》金句讓人瘋狂二刷

花8小時手作！她回家見PUI PUI遭「車車殺手」分屍　連眼睛都不見

扎實肉羹有咬勁！北投3大肉羹名店之一　必點黑白切脆爽生腸

抗旱水源來了！「日增9000噸供水」　新北、桃竹苗地區解渴

搶先接種莫德納疫苗！　男曝心得：打完第二劑「痛到吞止痛藥」

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

專家：台灣被列「立百病毒」染疫高風險區

他雲梯車跳傘悼勇消　致命失誤58m直墜黃泉

快訊／貝佐斯辭亞馬遜CEO！接任人選出爐

FBI調查民宅反被偷襲　2探員死亡

美股大漲475點　GameStop暴跌超過60%

全球抗疫排名台灣 NO.3　中國落榜氣瘋

頂樓加蓋下「奪命建材雨」　男童慘遭砸頭亡

爸被鯊魚咬死　兒意外留下最後合照

金舌木乃伊出土　專家：與祂對話

被4公尺巨鱷咬住　男徒手挖眼球脫困

少年車禍昏迷　醒來不知新冠疫情

2020全球民主指數出爐！台灣是東亞No.1

美槍手深夜殺害一家7口！死者包括5幼童

14天慾難解　她揪防疫旅館員工床戰

更多熱門

相關新聞

伊朗「假好心」挖坑給南韓跳！船公司血淚控訴

伊朗「假好心」挖坑給南韓跳！船公司血淚控訴

一艘懸掛南韓國旗的大型化學運輸船「韓國化學號」（한국케미，HANKUK CHEMI）於1月4日遭到伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）以違反環保規定、汙染海洋為由長期扣留，經過南韓外交部派遣次長前往德黑蘭與伊朗外交當局長期斡旋下，伊朗昨（2）日晚間終於宣布釋放所有船員。

美今年10萬人染疫亡　超級傳播年齡層曝

美今年10萬人染疫亡　超級傳播年齡層曝

醫證實：感染新冠釀「長期不舉」！

醫證實：感染新冠釀「長期不舉」！

亞馬遜9月交棒　新CEO賈西專精雲端服務

亞馬遜9月交棒　新CEO賈西專精雲端服務

30年最慘重！佛州警匪槍戰「FBI探員2死3傷」

30年最慘重！佛州警匪槍戰「FBI探員2死3傷」

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

大逆轉！翁立友再發聲力挺雞排妹提告

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

小樂吳思賢染毒首發聲

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面