滾水猛澆熟睡男友！燙到皮膚整片脫落　惡毒女全程歡笑錄影PO網

A 22-year-old woman allegedly poured boiling water on her boyfriend while he slept at their Roselle apartment, causing burns that required skin graft surgery.​ https://t.co/LASwzsYF37 — FOX 32 News (@fox32news) February 3, 2021

記者王佩翊／編譯

美國伊利諾州一名22歲的女子日前趁著男友熟睡時，竟將一盆滾燙的熱水潑在對方身上，導致男方全身多處嚴重燒燙傷。更可怕的是，這名女子用手機錄下整個過程，並將這段驚悚影片上傳至Snapchat。除此之外，為了折磨男友，不讓其就醫， 她還將車鑰匙藏起來。警方1月19日在密西西比州逮捕這名女嫌，並將其引渡回伊利諾州。

根據《紐約郵報》報導，現年22歲的賽克斯（Alexis Sykes）1月2日趁著同居的男友在沙發上熟睡時，拿著一盆滾燙的熱水直接澆在男方身上，不僅如此，她還拿起手機錄下整個犯案過程，並將影片上傳至Snapchat帳號。據悉，賽克斯還將男友的車鑰匙藏起來，試圖讓對方「無法就醫」。

▲被害人在沙發上睡覺卻突然被女友潑熱水。（圖／翻攝自pixabay）



賽克斯的男友不斷地祈求她將其送醫，但賽克斯絲毫不以為意。她甚至還一邊錄著影片一邊說道，「我現在有點難過，因為他（指男友）的臉到腰間有2到3度的燒燙傷，他哭著求我送他去醫院耶。」十分殘忍。據了解，當時賽克斯男友的皮膚已經因為高溫而「搖搖欲墜」。

在無情的嘲諷下，被害人最後只好用盡最後一絲力氣，找到車鑰匙，並自行開車前往醫學中心就醫。由於傷勢嚴重，賽克斯的男友隨即就被送進燒燙傷病房，並接受植皮手術。

警方1月19日在密西西比州逮捕賽克斯，並將其引渡回伊利諾州。據悉，賽克斯的保釋金為50萬美金，下一次出庭日在3月。檢方也表示，目前嫌犯的動機不明，仍須深入調查。

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