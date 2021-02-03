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30年最慘重！佛州警匪槍戰「FBI探員2死3傷」　嫌家疑藏兒童性愛片

記者張靖榕／綜合外電報導

美國佛州陽光市（Sunrise）2日爆發2名FBI探員遭槍殺的拒捕事件，當時探員帶著搜索令登門，要求在嫌犯家中搜索有關兒童性愛照片的證據，隨即與嫌犯發生駁火；另有3名探員受傷，嫌犯則是陳屍家中，但尚未確定確切死因。本起事件是FBI近30年來最血腥的執法案件，總統拜登已經聽取簡報，預計稍晚發表講話。

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美國總統拜登針對本起事件發表談話，他首先為殉職人員家屬表達哀悼慰問之意，「不論你在軍隊裡，或你是FBI探員或是一名警察，進入到戰場上時，每個家眷都害怕電話鈴聲可能會響起，接到噩耗」，「我為這些家庭感到心痛，他們把自己的生命放到第一線，而這個代價非常之大。」

▲▼30年最慘重！佛州警匪槍戰「FBI探員2死3傷」　嫌家疑藏兒童性愛片。總統拜登表達慰問之意。（圖／達志影像／美聯社）

總統拜登發表講話，低頭哀悼並表達慰問家屬之意。（圖／達志影像／美聯社）

路透社引述聯邦調查局（FBI）的聲明指出，FBI至少5名探員在2日清晨帶著搜索令來到陽光市一處住家門外，他們要求屋主開門以便進入搜索證據。該名屋主為嫌疑犯，被合法懷疑屋內藏有兒童性愛照片、影片，以及其他相關證據。聲明指出，槍戰發生時間在清晨6時爆發。

▲▼30年最慘重！佛州警匪槍戰「FBI探員2死3傷」　嫌家疑藏兒童性愛片。（圖／達志影像／美聯社）

▲FBI探員與陽光市警員均趕到事發現場。（圖／達志影像／美聯社）

聲明表示，2名FBI探員當場被兇嫌擊斃，另外2人則在隨後被送往醫院，目前情況穩定，還有1人則是受到輕傷，並未前往醫院就醫。該名身分未被公開的嫌犯，也已在現場死亡。

《紐約時報》引述不具名官員消息指出，該名兇嫌把自己關在公寓內以阻擋搜索，警方進入後發現他已經斷氣，但目前尚不清楚確切死因。

▲▼30年最慘重！佛州警匪槍戰「FBI探員2死3傷」　嫌家疑藏兒童性愛片。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼FBI探員與陽光市警員均在事發現場了解情況。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼30年最慘重！佛州警匪槍戰「FBI探員2死3傷」　嫌家疑藏兒童性愛片。（圖／達志影像／美聯社）

事發後大批FBI探員與陽光市員警湧入現場，警示燈在兇嫌住處外不斷閃爍。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）向媒體表示，總統拜登已經聽取簡報，可能在當天稍晚發表講話。

FBI局長雷（Christopher Wray）公布因公殉職的探員名字，分別為艾爾分（Daniel Alfin）和史瓦辛博格（Laura Schwartzenberger）。當局正針對本起事件展開調查，2名探員死亡已登上FBI有史以來人員損失最慘重的紀錄之一。

1994年，華府發生警匪駁火事件，同樣是2名FBI探員殉職，另外還有一名警探陣亡。兇嫌為一名謀殺犯，他手持突擊步槍與探員展開槍戰，同時還射傷了第三名探員。

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