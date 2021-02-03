感染新冠釀長期不舉！醫證實「抑制睪固酮生成」　勸：快打疫苗吧

▲德國醫師證實，已有多名染疫患者在康復後出現陽痿症狀。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

德國醫師波藤帕（Axel-Juerg Potempa）示警，新冠肺炎可能會導致勃起功能出現障礙，且影響時間將會長達數個月。據悉，光是他曾接手的新冠患者，就有32名男性在康復後出現不舉症狀，因為新冠病毒會抑制性類固醇與睪固酮的形成。他表示，儘管這些症狀可以通過威而鋼等藥物進行治療，但也需要數個月才能發揮作用。

根據《每日星報》報導，德國醫師兼性健康專家波藤帕表示，感染新冠病毒的男性患者可能會出現勃起功能障礙的後遺症，甚至是在康復後的數個月內仍然無法正常勃起。根據一份研究病毒對男性造成的影響的分析報告顯示，新冠病毒可能會抑制性類固醇、睪固酮以及脫氫表雄酮的形成。

波藤帕提到，在他曾經經手的這些新冠患者中，就有32人出現不舉症狀。他補充道，即使是輕症患者也有可能會出現「長期影響」。儘管這些症狀可以透過服用威而鋼等藥物得到治療，但仍然需要數個月才能發揮作用。因此，波藤帕也鼓勵民眾應該積極接種新冠疫苗，因為染疫後造成的長期不舉後遺症明顯比疫苗造成的副作用還要來得嚴重。

美國科學家格雷森（Dena Grayson）也同意「新冠肺炎將導致不舉」的這項看法，她曾表示，新冠病毒導致的勃起功能障礙的確是個令人擔憂的後遺症，「這是一件值得關注的事，新冠病毒不但可以殺了你，還有可能造成長期的潛在併發症。」

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