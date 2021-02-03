美2021新冠死亡破10萬　佔總數20％↑！「超級傳播」年齡層曝光

▲全美已有2643萬1145人感染新冠，其中44多萬人病逝。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國約翰霍普金斯大學最新疫情統計顯示，美國光是今年元旦至2月2日期間，因感染新冠肺炎病逝的人數飆破10萬人，將近自疫情爆發以來死亡人數的四分之一。另有研究顯示，美國20歲至49歲的成年人是傳播病毒最大宗族群。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國新冠疫情仍舊嚴峻，自今年1月1日至2月2日晚間，官方通報的新冠肺炎死亡個案來到10萬317人，讓死亡總數來到44萬6689人。數據顯示，美國現仍是新冠死亡案例最多的國家，遠高於巴西、墨西哥、印度、英國等國家。

倫敦帝國學院研究小組2日表示，美國應該要把防堵疫情擴散的重點放在20歲至49歲年齡區間的成年人，包括疫苗施打等措施，因為他們是散播病毒的最大宗族群，藉此控制疫情。

該研究團隊在利用範圍涵蓋1000多萬人的手機定位數據，同時取得病毒公開數據等資料後，進一步計算出特定年齡區間的人需要對疫情蔓延負起最大責任。結果顯示，自10月份開學後，20歲至49歲成年人約占新冠感染總數的72.2%，青少年不到10%，兒童不到5%。

儘管美國境內疫苗施打數（以接種單劑計算）已超過染疫的2643萬人，但這並不能代表疫情大流行現況逐漸消失，因為實際染疫人數可能是通報個案的4倍之多，加上多種新型變異病毒跨境傳播，曾經得過新冠的患者可能再次染疫。

►英變種病毒「再現新突變」 研究驚曝疫苗減效！竟能避開抗體作用

►世衛專家訪武漢病毒研究所 疫調進展受矚目

►英國百歲老兵染疫病逝！ 曾靠雙腳為醫護募得11億元感動世界

聽Podcast掌握國際局勢

床包也能吸濕排汗！天絲床包組下殺3.9折，花1190元就能睡超好