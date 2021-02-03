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伊朗「假好心」挖坑給南韓跳！當局釋放韓籍船員　船公司血淚控訴

▲▼韓國化學號於1月遭伊朗伊斯蘭革命衛隊扣押時的畫面。（圖／達志影像）

▲韓國化學號於1月遭伊朗伊斯蘭革命衛隊扣押時的畫面。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

一艘懸掛南韓國旗的大型化學運輸船「韓國化學號」（한국케미，HANKUK CHEMI）於1月4日遭到伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）以違反環保規定、汙染海洋為由長期扣留，經過南韓外交部派遣次長前往德黑蘭與伊朗外交當局長期斡旋下，伊朗昨（2）日晚間終於宣布釋放所有船員。

不過，該船所屬的管理公司泰坤船運（Taikun Shipping）卻表示不樂觀，認為在船長與船隻被扣留的情況下，剩下的19名船員恐怕難以在短時間內回國，質疑是伊朗當局在知情的狀況下，故意使出的技倆。

▲▼南韓外交部次長崔鍾建1月前往德黑蘭拜會伊朗外交次長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓外交部次長崔鍾建1月前往德黑蘭拜會伊朗外交次長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》報導，泰坤船運在接受電話訪問時透露，該船隻在營運上的所需人力條件最少需達到13人，且由於船員還包含緬甸、越南、印尼籍成員，考量到眼下東南亞局勢，釋放船員之舉措恐怕無任何影響。

泰坤船運解釋，「船員歸國的問題需要詳細討論，且由於緬甸籍船員因為其國內軍事政變、機場關閉難以短時間內回國。而我國（南韓）籍的5名船員載運駛該船時是必要的人力，也難以在短期內回國。我認為，伊朗當局明明知悉眼下情勢，卻還是故意對外宣布准許釋放。」

泰坤船運表示，研擬與南韓外交部與海洋水產部商討對策，「就算所有船員成功回國，日後等到伊朗准許韓國化學號出航時，（因為人力早已歸國）而無法航運，屆時又會構成其他藉口，且船長獨自一人留在伊朗接受調查，根本就不太可能。」

▲▼伊朗革命衛隊船隻將南韓油輪押回阿巴斯港。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗革命衛隊船隻將南韓油輪押回阿巴斯港。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，伊朗扣押韓籍船隻之舉，雖然在對外的名義上是指控該船隻涉嫌汙染海洋，但南韓當局認為，恐怕與南韓國內銀行配合美方制裁政策而凍結伊朗資金70億美元一事有關；而伊朗當局體認到，解除凍結資金最後還須與美方斡旋，扣押韓籍船隻恐怕引來更多不必要麻煩，加上需與拜登新政府打好關係，最後才決定釋放船員。

據悉，目前韓國化學船上有船長、1至3等的航海士與機關長等5名韓籍船員、11名緬甸籍船員、2名印尼籍船員、2名越南籍船員等共20人，該船目前錨泊在伊朗南部距離阿巴斯港5公里處。泰坤船運表示，根據掌握到的消息，船員有時可以被允許下船。

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