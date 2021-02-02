雷神之槌也能變身飲料杯！全台首家時尚飲料店「朕心加加」結合台南在地味飲料杯Ｘ獨特飲品

▲「朕心加加」獨創的台南在地味飲料杯搭配各式特色的飲品。（圖／台南好Food遊提供， 以下皆同)

文／朕心加加

台南海安路的新打卡點「朕心加加」，獨創的台南在地味飲料杯搭配各式特色的飲品，讓喝飲料變得更時尚。店的外觀讓人覺得非常潮，為了配合市府打造海安路為香榭大道，「朕心加加」找來南歐經典時尚敞篷車放在櫥窗，配合著自動控制升降平台營造出身處異國的動態風情。

「朕心加加」的位置就在台南正興街口，因此取諧音「朕心」，而「加加」除了有「++」（plus plus）的好成績、正面的意思，也有著台語「這裡、這裡」底加底加的含意。

▲「朕心加加」的互動式大型電視牆，常讓路過的遊客玩得不亦樂乎。

團隊特別在所有飲品的瓶身或購物袋上設計TAINAN字樣，上面有4個代表台南歷史的古蹟安平古堡、赤崁樓、孔廟、台南地方法院，甚至還有市鳥水雉和市鳳凰花，充分表現在地台南味，來台南買紀念品、伴手禮，「朕心加加」專屬台南味的飲料瓶也別具紀念價值。此外，品牌委託一家能製造海水淡化器的廠商，訂製一套頂級純水製造設備，讓客人更安心。

小鴨和老虎吉祥物也是店內4款裝泰奶水袋上的8個圖案（正反面圖案不同）的發想，有東方風老虎，也有代表king即國王腰帶的小老虎，還有象徵搖滾衣著的龐克鴨，近期推出了新品飲料杯像是愛你千鎚百戀瓶是以雷神索爾的雷神之鎚為概念設計，還有骷顱頭造型的極光骷顱杯、爍金霜淇淋杯、璀璨啞鈴瓶、牛奶盒瓶，來台南「朕心加加」你一定要收藏。

品牌眾多產品中，氣泡水採用原裝美國知名大品牌Natura微礦氣泡水。咖啡也是大有來頭的，出至米其林指南唯一指定的膠囊咖啡，苦韻之後還會回甘。冷泡茶則是芬芳飄逸。手作霜淇淋每日口味隨機搭配杯子，顏色也是每日隨機，食材選自南歐義大利進口，口感吃來特別綿細。

為方便遊客攜帶飲品，「朕心加加」設計了三款時尚購物袋。只要購買一項飲品，就能用半價加購一個，若一次購買六項飲品，還能用半價再半價來加購一個購物袋唷！

店家資訊

朕心加加

電話：06-2250898

地址：臺南市中西區海安路二段68號

營業時間：週一到五15：00~22：00、週六和週日11：00~22：00

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