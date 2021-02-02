影／台江大道死亡車禍！同事揪出遊「爸媽全不知」　6年輕生命斷魂

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市安南區台江大道、工明二路口1日深夜11時54分傳出重大車禍慘劇，當時22歲的王男駕駛自小客車行經事故路段，卻突然失控大甩尾、高速撞上一旁工廠警衛室，車體當場爛毀變形，車內6人全受困，經搶救後仍釀成6死慘劇。初步調查，6人中有2對男女為情侶，且6人為同事關係，疑似相約駕車從台中南下出遊，父母均不知情，豈料竟會就此斷魂慘死，再也回不了家。

▲轎車深夜失控甩尾撞上一旁工廠警衛室。（圖／記者林悅翻攝）

警消1日深夜11時54分獲報，安南區台江大道、工明二路口一輛轎車深夜失控、自撞工廠大門，車內6人全受困急需救援。警消到場後立即動用破壞器材將傷者一一救出，無奈6人脫困後均已無生命徵象，經送往安南醫院、成大醫院、奇美醫院搶救後，5人宣告不治；凌晨1時43分成大醫院也宣布傷者魏女死亡，整起車禍共釀成6死慘劇。

警方調查，6名死者分別為22歲駕駛王男、21歲乘客廖男、18歲乘客楊男、16歲乘客羅女、16歲乘客黃女、20歲乘客魏女，其中楊男與羅女為男女朋友、廖男與黃女為情侶關係。初步了解，6人平時均生活在台中，透過工作而結識，彼此為同事關係，日前私下相約駕車南下出遊，父母均不知孩子外出，如今意外接獲死訊，情緒相當激動，現正緊急南下處理後續事宜。

▼警方在車內發現台中店家開出的發票、以及兩頂工程帽。（圖／記者林悅攝）