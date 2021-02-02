台南6死車禍超載…22歲駕駛「無照載友出遊」！車內位置圖曝光

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市安南區台江大道、工明二路口1日深夜11時54分發生自撞6死車禍，當時車內位置圖曝光，由22歲的王姓男子駕車、20歲的魏女坐在副駕駛座，其餘4人則擠在後座；經警方深入調查，發現該車車內共有6人，明顯已經超載，且駕駛王男根本就沒有駕照。

▲車體撞擊後爛毀變形。（圖／記者林悅攝）

警方調查，6名死者分別為22歲駕駛王男、21歲乘客廖男、18歲乘客楊男、16歲乘客羅女、16歲乘客黃女、20歲乘客魏女，車內3男3女分別為3對情侶。初步了解，6人平時均生活在台中，透過工作而結識，彼此為同事關係，日前私下相約駕車南下出遊，父母均不知孩子外出，如今意外接獲死訊，情緒相當激動。稍早駕駛王男舅舅趕到現場，表示王男是麻豆人，前往台中工作，家人根本不知他回到台南，直到今早接獲警方通知才曉得發生車禍。

警方勘驗現場，繪製出當時車內的位置圖，王男坐在駕駛座負責開車，魏女則坐在副駕，其餘4人則擠在後座，由左至右依序為廖男、黃女、羅女、楊男；由於事故發生當下撞擊力道相當強大，車體嚴重毀損變形，6人全卡在車內動彈不得，經警消搶救脫困後分送3家醫院，但因傷勢過於嚴重，6人先後全宣告不治死亡。警方表示，經初步了解，該車明顯已經違規超載、駕駛王男無照，且車子還是借來的，目前警方正循線聯繫車主，詳細情況仍還有待進一步調查釐清。





▲車內位置圖。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼