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台南6死車禍撞成對折「ㄑ」字　報案者驚：怎麼撞的？

記者黃翊婷／綜合報導

台南市安南區台江大道1日深夜發生重大死亡車禍，撞擊力道之大，讓整輛車都快對折凹成「ㄑ」字型，造成6人死亡。報案者透露，看到時車子已經撞成一團，他也不知道怎麼會撞成這樣，但有在路面看到輪胎痕跡。

【08:43更新】20歲魏姓女子2日宣告不治。

▲▼台南安南區台江大道嚴重車禍，3男3女自撞工廠皆無生命跡象。（圖／記者林悅攝）

▲車子嚴重毀損。（圖／記者林悅攝）

警消1日晚間11時54分接獲民眾報案，指稱在台江大道、工明二路口發生車禍，到場時車上6人皆沒有生命跡象，其中3人受困車內，直到2日凌晨1時01分才救出最後一名受困女性，並分別送往安南醫院、成大醫院、奇美醫院。

22歲王姓男駕駛、21歲廖姓男子、10歲男童以及16歲羅姓女子、25歲女子，5人送醫搶救均宣告不治。而20歲魏姓女子傷勢嚴重，送醫搶救仍在2日凌晨1時43分宣告不治。

台南5死車禍。（圖／記者林悅翻攝）

▼▲監視器拍下事故發生瞬間。（圖／記者林悅翻攝）

台南5死車禍。（圖／記者林悅翻攝）

後方的目擊駕駛也就是報案者，事後接受媒體採訪時提到，看到事故時車子已經撞成一團，他嚇了一跳，立刻靠邊停車報警，「有看到輪胎痕跡，看到時就已經撞成一團，一開始還有聽到呻吟聲，車門打開，人已經一動也不動了，救護人員來的時候就……」；至於為何會撞成這樣，他表示不知道，畢竟沒有目擊事發瞬間，可能要請警方調閱監視器畫面釐清。

而在監視器畫面中，載著6人的自小客車高速行駛，整輛車卻突然大甩尾90度，沒有減速，直接撞上一旁的建築物，車身右半邊嚴重凹陷毀壞，幾乎折成「ㄑ」字型。警方初步推斷，可能是駕駛車速過快，才會在下橋時彈跳起來，最終失控自撞，不過，詳細的情況還有待進一步調查。

▼警消破壞車體救人。（圖／記者林悅攝）

▲▼台南安南區台江大道嚴重車禍，3男3女自撞工廠皆無生命跡象。（圖／記者林悅攝）

▲▼台南市安南區深夜傳重大車禍　6人已無生命象送醫急救。（圖／記者林悅翻攝）

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