台南自撞6死！3高中生「2中輟、1休學」…校方曝坎坷經歷：全單親

▲▼台南安南區台江大道嚴重車禍，3男3女自撞工廠送醫搶救亡。（圖／記者林悅攝，下同）

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台南市安南區台江大道、工明二路口1日深夜11時54分發生一起嚴重車禍！日前相約從台中南下出遊的22歲無照的王姓駕駛載著5名友人行經橋面凸起處時，突然失控甩尾、高速撞上一旁工廠警衛室，造成車內6人全數罹難的慘劇，據悉，其中3人為台中慈明高中學生，稍早校方回應了。

根據警方調查，車內包括王姓駕駛在內，還有21歲廖男、18歲楊男、16歲羅女、16歲黃女、20歲魏女，日前6人相約從台中南下遊玩，王男不僅無照開著借來的車出遊，還超載、超速。事發時他開車行經橋面凸起處時，突然彈跳一下，車輛當場失控大甩尾，撞上路旁工廠的警衛室，車體瞬間變形撞爛，滿地都是碎片，車上6人則受困車內。

警消人員獲報到場，立即使用破壞器材將傷者一一救出，但6人脫困後均無生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治，這也是該路段首起死亡車禍。

慈明高中校長文宏達接獲消息後，於2日上午8點20分緊急召開會議，派專人南下和家屬見面、致意，也有專人到寒假上班中的建教班學生心理輔導。校方表示，3人都是單親家庭，好不容易都透過心理輔導，略有起色，無奈又發生此意外，令人非常遺憾。

校方表示，羅女和黃女都是餐飲科建教班學生，羅因為個性問題及和家人相處不佳，有服用精神方面藥物，情緒起伏很大，今年1月29日辦中輟；黃女監護權在母親，但母親入監服刑，一直都是由家扶中心扶養長大，去年12月24日辦中輟；楊男是烘焙科學生，監護權在父親，加入地方陣頭，生活很不正常，也有服用精神方面藥物，去年12月14日辦休學。