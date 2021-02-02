台江大道6死車禍「4關鍵」曝！橋面凸起處釀飄移　寵物犬也陪葬

記者林悅、陳羿妏／台南報導

台南市安南區台江大道、工明二路昨（1日）深夜11時54分發生一起6死嚴重車禍！稍早，車禍事故的4大關鍵曝光，警方今（2日）上午召開記者會指出，「22歲王姓駕駛無照開車，且違規超載，當時因車速過快，行經橋面凸起處，失控彈跳，才會造成意外發生」，另外，警方查出，事發當時車上有一隻寵物狗，同樣不幸喪命。至於詳細情形，仍有待警方調查釐清。

▲台南安南區台江大道1日深夜發生嚴重車禍，3男3女不幸身亡。（圖／記者林悅攝）

警方初步調查，6名死者分別為22歲駕駛王男、21歲乘客廖男、18歲乘客楊男、16歲乘客羅女、16歲乘客黃女、20歲乘客魏女，車內共有3對情侶，其中還有3名仍是學生，6人皆來自台中，因工作結識，彼此為同事關係，適逢寒假期間相約出遊，不料卻遭遇死亡車禍。

▲車禍肇事瞬間畫面。（圖／記者林悅翻攝）

王姓駕駛並沒有酒駕、毒駕情事，肇事車輛是向友人借來的，然而，警方稍早於記者會上點出「車禍4關鍵」，其中包含王姓駕駛無照行駛，還超載、超速，再加上行經橋面凸起處時，因彈跳失控，導致車輛撞進一間工廠，整輛車變形，車上6人均不幸身亡，而車上還查出有一隻寵物狗，也不幸喪命。

▲警方說明車禍4大關鍵，包含無照、超載、超速及於橋面凸起處彈跳失控。（圖／記者林悅攝）

另外，警方提到，台江大道過去以來沒有發生過死亡車禍，目前了解可能是因不明原因打滑，再加上現場沒有測速，尚沒辦法測得速度，因此後續詳細事發原因，仍有待警方調查釐清。至於肇事車輛的車主，目前人在台東，警方仍在聯繫當中。