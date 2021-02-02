趙少康重返國民黨爭黨主席　侯友宜：尊重黨的決定

▲新北市長侯友宜。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

資深媒體人趙少康近日申請回復國民黨籍，被視為高雄市前市長韓國瑜復出的起手式，但依國民黨內規，他並不符合參選資格，對於未來是否聯手新北市長侯友宜參選總統大位，他回應「不排斥任何位置」。對此，侯友宜2日指出，趙少康能夠回到國民黨，他不但樂觀其成，更重要每一個人願意為黨、為國家、為社會積極努力做事，他用雙手積極歡迎跟擁抱。

侯友宜上午出席市政行程後受訪表示，相信黨會有機制跟規定，他完全尊重黨，國民黨能夠有趙少康這樣的人才加入行列，絕對會更勇敢、更團結往前走，他尊重黨的決定。趙少康是非常優秀的人才，長年累月對國家、社會提出的言論都很中肯。

針對趙少康有意角逐黨主席之位，黨主席江啟臣昨表示，在國民黨相對艱困的此時，尤其面對蠻橫霸道的執政黨，社會上願意支持國民黨理念，加入或回到國民黨的朋友，我們都展開雙臂歡迎，趙願意回國民黨為黨出力，相信以他的高度，不論任何位置絕對都願意幫忙黨。

江啟臣說，黨公職選舉的部分，國民黨內有民主機制，所有黨員在機制前都是平等的，也都必須尊重、遵守黨目前的規範。

▲趙少康昨日出面說明重返國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

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